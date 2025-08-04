Древний римский бетон уже тысячи лет удивляет своей прочностью, а современные исследователи пытаются раскрыть его секреты, чтобы использовать в технологиях будущего.

Современный бетон, хоть и легче в изготовлении, уступает римскому по долговечности – многие современные конструкции разрушаются уже через несколько десятков лет. В то же время производство бетона является одним из главных источников CO2 в мире – оно вызывает около 8% глобальных выбросов углекислого газа, поэтому ученые ищут решение, как применить древние технологии, информирует 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что такого особенного в римском бетоне?

Римский бетон славится не только своей долговечностью – многочисленные сооружения, например Пантеон, до сих пор стоят даже через 2,000 лет. Его основными ингредиентами были вулканический пепел, известь и вода. Однако главным открытием последних лет стало использование больших кусков извести.

В процессе приготовления они создавали в бетоне своеобразные "самолечебные" свойства: при попадании воды трещины могли автоматически заполняться минералами и закрываться, что существенно продлевало срок службы сооружений.



Древнее римское хранилище / Фото Michael Wilson

Исследователи в своей работе опубликованной на сайте iScience предполагают, что возвращение к римским технологиям или их сочетание с современными методами может решить сразу несколько проблем: уменьшить потребность в ремонтах и снизить негативное влияние на окружающую среду в долгосрочной перспективе, даже если в процессе образуется такое же или большее количество CO2, как при современных методах.

Кроме того, римляне активно использовали отходы от разрушения старых зданий для изготовления нового бетона, что сейчас соответствует принципам экологического строительства. Сегодня подобные технологии приобретают популярность: в бетонный состав добавляют промышленные отходы, шлаки, пепел, резину и даже СО2, захваченный из атмосферы, чтобы сделать материал еще более "зеленым".

В то же время прямое возвращение к римским рецептам далеко не всегда повышает экологичность производства, если не менять энергетические подходы и не использовать возобновляемую энергию. То есть строительная индустрия будущего должна сочетать уроки древних мастеров с инновациями – именно такой подход поможет создавать долговечные, устойчивые и безопасные для окружающей среды сооружения.

Между тем в Нидерландах используют другую современную технологию. Там компания печатает трехэтажные дома, похожие на гигантские валуны. Дизайн этих домов гармонично вписываются в окружающие леса и парки, а само строительство быстрее и дешевле чем традиционное.