Похоже, Apple готовит самое значительное обновление для MacBook за много лет

Apple, возможно, близка к внедрению функции, которую производители ноутбуков на Windows активно продвигали на протяжении многих лет. Новые утечки и данные из цепочки поставок указывают на то, что компания готовит серьезное обновление линейки Mac.

Ходят слухи о появлении сенсорного MacBook циркулируют уже не первый год, однако в последнее время количество косвенных подтверждений существенно возросло. Теперь к ним добавилось заявление известного инсайдера из цепочки поставок, который утверждает, что поддержка сенсорного управления для ноутбуков Apple фактически уже решенный вопрос. Об этом пишет 9to5mac.

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Действительно ли MacBook получит сенсорный экран?

Китайский инсайдер Instant Digital опубликовал сообщение в Weibo, где заявил: «На 100% подтверждено, что экран MacBook будет сенсорным».

Хотя он не привел дополнительных деталей или доказательств, его слова привлекли внимание из-за предыдущих сообщений о подготовке новых дисплейных панелей для будущих компьютеров Apple.

На протяжении многих лет Apple публично демонстрировала скептическое отношение к идее сенсорных ноутбуков. Представители компании неоднократно заявляли, что macOS создавалась для работы с помощью клавиатуры, трекпада и мыши. В отличие от многих производителей ноутбуков на Windows, Apple настойчиво разделяла линейки Mac и iPad, позиционируя планшеты как устройства для сенсорного управления.

Именно поэтому появление полноценного сенсорного MacBook может стать одним из самых значительных изменений в развитии платформы за последнее десятилетие. Впрочем, история Apple знает немало случаев, когда компания сначала критически относилась к определенной технологии, а впоследствии внедряла ее в собственные продукты.

Помимо заявления Instant Digital, в последние недели появилось еще несколько косвенных признаков подготовки сенсорного Mac. В частности, журналисты обратили внимание на новую версию macOS Golden Gate, где были обнаружены элементы интерфейса и системные компоненты, которые могут свидетельствовать об адаптации операционной системы к сенсорному управлению.

Кроме того,, ранее сообщалось, что компания Samsung Display в скором времени может начать производство сенсорных дисплейных панелей для будущих ноутбуков Apple. Именно эта информация заставила многих аналитиков предположить, что проект уже перешел от стадии экспериментов к подготовке серийного производства. Если эти данные подтвердятся, запуск нового устройства может состояться значительно раньше, чем ожидалось.

MacBook Pro или совершенно новая модель?

Пока что непонятно, под каким названием Apple выпустит свой первый ноутбук с сенсорным экраном. Предыдущие утечки указывали на появление обновленного MacBook Pro с поддержкой сенсорного управления. Однако в последнее время все чаще появляются слухи об абсолютно новом продукте под названием MacBook Ultra.

Предполагается, что именно эта модель может стать площадкой для внедрения новых технологий и занять место над MacBook Pro в продуктовой иерархии компании. Официального подтверждения существования MacBook Ultra пока нет, поэтому название устройства остается предметом спекуляций.

Если Apple действительно добавит поддержку сенсорного управления в macOS, это станет важным шагом к сближению экосистем Mac и iPad. Пользователи смогут взаимодействовать с интерфейсом не только через трекпад или мышь, но и непосредственно касаясь экрана. Это может быть особенно полезно для работы с графикой, редактирования фотографий, создания заметок или использования творческих приложений.

В то же время перед Apple встанет сложная задача. Многие элементы интерфейса macOS были разработаны для курсора, а не для пальцев. Поэтому компании, вероятно, придется адаптировать отдельные части системы, чтобы обеспечить комфортную работу на сенсорном дисплее. Пока что вся информация основана на утечках и сообщениях инсайдеров. Однако совокупность последних данных свидетельствует о том, ч,, что Apple действительно может готовиться к одному из самых радикальных обновлений линейки MacBook за последние годы.