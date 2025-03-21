Северная Корея создала новое подразделение, специализирующееся на хакерских атаках с помощью ИИ

Северная Корея давно известна своей хакерской деятельностью. Она сосредотачивает внимание на крупных компаниях и криптобиржах с целью похищения денег и получения выкупов. Находясь под санкциями, диктаторский режим таким образом собирает криптовалюту для финансирования своей армии и ядерной программы. Теперь эта преступная деятельность выходит на новый уровень благодаря искусственному интеллекту.

Этот год стал для Пхеньяна особенно успешным: в феврале стало известно, что хакеры КНДР обокрали криптобиржу Bybit на 1,4 миллиарда долларов за одну атаку. Это больше, чем они добыли за весь прошлый год по всему миру. Но этот рекорд может продержаться недолго, ведь в рамках своего разведывательного агентства Ким Чен Ын создает новую хакерскую группу Research Center 227, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily NK.

Смотрите также Северная Корея обокрала криптобиржу Bybit на 1,4 миллиарда долларов

Новый уровень хакерской преступности

Research Center 227 сосредоточится на исследованиях для разработки "наступательных хакерских технологий и программ". Этот "исследовательский центр" будет изучать западные системы кибербезопасности и компьютерные сети, чтобы повысить собственные возможности взлома и кражи денег. Также его целью будет разработка новых методов кражи информации на основе искусственного интеллекта. Наконец, новый орган будет заниматься круглосуточным реагированием на информацию, поступающую от северокорейских хакерских подразделений, работающих за рубежом.

Создание нового органа в рамках Главного управления военной разведки началось 9 марта. Пока неизвестно, на каком этапе находится процесс, а также неясно, сколько там будет работать людей. На первом этапе собираются привлечь около 90 компьютерных экспертов, которые "с превосходными результатами закончили основные университеты и докторские программы". Но, вероятно, впоследствии их будет становиться все больше.

Для Северной Кореи хакерская деятельность – это один из немногих доступных путей заработка, поскольку страна практически лишена торговли. Искусственный интеллект может улучшить ее способности к финансированию. Учитывая новый союз с Россией, ядерная и ракетная программы КНДР могут выйти на новый уровень, угрожая всему миру.