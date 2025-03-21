Цей рік став для Пхеньяна особливо успішним: у лютому стало відомо, що хакери КНДР обікрали криптобіржу Bybit на 1,4 мільярда доларів за одну атаку. Це більше, ніж вони здобули за весь минулий рік по всьому світу. Але цей рекорд може протриматися недовго, адже в рамках свого розвідувального агентства Кім Чен Ин створює нову хакерську групу Research Center 227, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily NK.

Дивіться також Північна Корея обікрала криптобіржу Bybit на 1,4 мільярда доларів

Новий рівень хакерської злочинності

Research Center 227 зосередиться на дослідженнях для розробки "наступальних хакерських технологій і програм". Цей "дослідницький центр" вивчатиме західні системи кібербезпеки та комп'ютерні мережі, щоб підвищити власні можливості зламу та крадіжки грошей. Також його метою буде розробка нових методів крадіжки інформації на основі штучного інтелекту. Нарешті, новий орган займатиметься цілодобовим реагуванням на інформацію, що надходить від північнокорейських хакерських підрозділів, які працюють за кордоном.

Створення нового органу в рамках Головного управління військової розвідки почалося 9 березня. Наразі невідомо, на якому етапі перебуває процес, а також неясно, скільки там працюватиме людей. На першому етапі збираються залучити близько 90 комп’ютерних експертів, які "з чудовими результатами закінчили основні університети та докторські програми". Але, ймовірно, згодом їх ставатиме все більше.

Для Північної Кореї хакерська діяльність – це один з небагатьох доступних шляхів заробітку, оскільки країна практично позбавлена торгівлі. Штучний інтелект може покращити її здатності до фінансування. Враховуючи новий союз із Росією, ядерна та ракетна програми КНДР можуть вийти на новий рівень, загрожуючи всьому світові.