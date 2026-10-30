Apple ждет позор: в сети узнали, кто на самом деле виноват в ужасном дефекте iPhone Duo

У некоторых владельцев складного iPhone Duo внутренний экран трескается уже через несколько часов после распаковки, а в отдельных случаях – буквально при первом раскладывании. Расследования указывают на шарнир, который неправильно спроектирован и установлен, а потому подпирает экран снизу и буквально продырявливает его.

Что не так с шарниром?

Новый складной смартфон стоит от 2 тысяч долларов, что дороже, чем любой другой смартфон компании. За такую цену покупатели ожидают высокого качества, но получают… шарнир, созданный искусственным интеллектом, пишет Futurism.

Лидер команды по разборке техники в iFixit Шахрам Мохтари объяснил в беседе с The Verge, что "чрезвычайно чувствительная" гибкая внутренняя часть экрана упирается в шарнир. Вероятно, центральная опорная планка, оставляющая место для сгиба без складки, не отодвигается достаточно далеко и создает нагрузку на экран.



Причина может крыться в шарнире / Фото Apple/SeonLung Buk

Apple признала, что существует "проблема", еще в понедельник. Компания пообещала заменить поврежденные устройства.

Как ИИ причастен к разработке?

Чуть позже, когда первые покупатели уже обсуждали проблему в сети, журналисты вспомнили, что во время офлайн-презентации, на которую пригласили ограниченный круг людей, директор Apple по аппаратному обеспечению Джонни Сруджи рассказал, что в процессе производства компания использует искусственный интеллект. Это означает, что даже если не полностью, то по крайней мере частично шарнир разрабатывался с помощью нейросетей, которые известны своими галлюцинациями.

Понятно, что инструмент для проектирования – это не то же самое, что Claude или ChatGPT. Такие алгоритмы промышленность использует уже много лет. Apple и раньше рассказывала, что применяет машинное обучение для разработки и совершенствования своего программного обеспечения и устройств. Например, оно используется в технологии подавления случайных прикосновений ладони к iPad, которая позволяет опираться рукой на экран во время работы со стилусом.

Пока непонятно, что именно имел в виду Джонни Сруджи. Есть вероятность, что он намеренно назвал "искусственным интеллектом" более привычное машинное обучение, которое по своей сути не является полноценным ИИ. Futurism предполагает, что он вполне мог поступить так, чтобы это звучало более впечатляюще для инвесторов и широкой публики.

Вероятно, мы никогда не узнаем, как на самом деле разрабатывался шарнир, какова доля ИИ в его создании и насколько пристально за всем следил человек. Apple нечасто говорит о таких вещах.