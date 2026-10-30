На Apple чекає ганьба: мережа дізналася, хто насправді винен у жахливому дефекті iPhone Duo

Що не так із шарніром?

Новий складаний смартфон коштує від 2 тисяч доларів, що більше, ніж будь-який інший смартфон компанії. За цю ціну покупці очікують високої якості, але отримують… шарнір, створений штучним інтелектом, пише Futurism.

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Лідер команди розбирання техніки в iFixit Шахрам Мохтарі пояснив у розмові з The Verge, що "надзвичайно чутлива" гнучка внутрішня частина екрана впирається в шарнір. Імовірно, центральна опорна планка, яка залишає місце для згинання без складки, не відсувається достатньо далеко й створює навантаження на екран.

Причина може ховатися в шарнірі / Фото Apple/SeonLung Buk

Apple визнала, що є "проблема", ще в понеділок. Компанія пообіцяла замінити пошкоджені пристрої.

Як ШІ причетний до розробки?

Трохи згодом, коли перші покупці вже обговорювали проблему в мережі, журналісти пригадали, що під час офлайнової презентації, на яку покликали обмежене коло людей, директор Apple з апаратного забезпечення Джоні Сруджі розповів, що під час виробництва компанія використовує штучний інтелект. Це означає, що навіть якщо не повністю, то принаймні частково шарнір розроблявся за допомогою нейромереж, які відомі своїми галюцинаціями.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зрозуміло, що інструмент для проєктування – це не те саме, що Claude чи ChatGPT. Такі алгоритми промисловість використовує вже багато років. Apple і раніше розповідала, що застосовує машинне навчання, щоб розробляти та вдосконалювати своє програмне забезпечення й пристрої. Наприклад, воно працює в технології відсікання випадкових дотиків долоні на iPad, яка дає змогу спиратися рукою на екран під час роботи зі стилусом.

Наразі незрозуміло, що саме мав на увазі Джоні Сруджі. Є ймовірність, що він навмисно назвав "штучним інтелектом" більш звичне машинне навчання, яке за своєю суттю не є повноцінним ШІ. Futurism припускає, що він цілком міг це зробити, щоб це звучало більш вражаюче для інвесторів і широкої публіки.

Імовірно, ми не дізнаємося, як насправді розроблявся шарнір, який відсоток роботи ШІ в його створенні, та наскільки пильно за всім слідкувала людина. Apple не часто говорить про такі речі.