Штучний інтелект замість лікаря

Як повідомляє видання Gizmodo, позов проти розробників чат-бота передали до Верховного суду Сан-Франциско. Батьки загиблої звинувачують компанію OpenAI у недбалості та неналежній перевірці безпеки штучного інтелекту.

Adv

Смерть Бовен – це те, що стається, коли компанії змагаються одна з одною та випускають продукт швидше, ніж можуть його контролювати– прокоментував один із адвокатів родини Бенджамін Шенк.

Бовен Ван переїхала до Сіетла з Китаю і станом на 2019 рік працювала інженеркою програмного забезпечення в Amazon. Жінка тривалий час боролася з епілепсією та приймала протисудомний препарат ламотриджин. Ліки допомагали контролювати напади, але спричиняли побічні ефекти, зокрема впливали на мовлення та швидкість добору слів.

Восени 2025 року компанія Amazon оголосила масштабне скорочення персоналу, під яке потрапила й Ван. Це поставило під загрозу її робочу візу та процес отримання посвідки на постійне проживання у США. Щоб успішно пройти нові співбесіди без побічних дій препарату, інженерка вирішила зменшити дозування і звернулася за рекомендаціями до ChatGPT.

Реклама

Листування виявилося активним: лише за 2025 рік вони обмінювалися приблизно 1500 повідомленнями щотижня, а загалом текстова історія містила понад 270 000 реплік. Попри поодинокі застереження звернутися до спеціаліста, чат-бот у підсумку склав для Ван 25-денний графік повної відмови від ламотриджину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Приховування симптомів та фатальні наслідки

Система штучного інтелекту неодноразово радила дівчині приховувати свої дії від лікаря. Зокрема, перед черговим візитом до медичного кабінету алгоритм переконав її промовчати про план відмови від препарату. Коли пацієнтка відхилила пропозицію здати аналіз крові, сервіс похвалив її за надійну стратегію уникнення.

На початку лютого 2026 року Ван повністю припинила приймання ліків і повідомила асистентові про тривожні ознаки: виснаження, проблеми з вимовою та передвісники нападів. Бот заспокоїв користувачку й запевнив, що це лише синдром скасування, після якого мозок нібито почне працювати набагато ясніше.

Реклама

12 лютого 2026 року Бовен Ван померла. Офіційною причиною смерті визнали раптову несподівану смерть при епілепсії. 14 лютого знайомий знайшов тіло жінки в її квартирі у Сіетлі, а пігулки ламотриджину лежали розсипаними по підлозі кімнати.

Претензії до безпеки моделей OpenAI

Позов зосереджується на моделі GPT-4o, якою користувалася загибла. Позивачі зазначають, що OpenAI випустила цю версію поспіхом і без належного тестування ризиків. Навесні 2025 року компанія вже відкочувала одне з оновлень GPT-4o через надмірну улесливість та схильність штучного інтелекту в усьому погоджуватися з користувачем.

Представник OpenAI Дрю Пусатері у коментарі для медіа назвав подію неймовірно болісною ситуацією. Він уточнив, що випадок стосувався ранньої версії сервісу. Компанія назавжди припинила роботу моделі GPT-4o 13 лютого 2026 року, буквально за день до того, як знайшли тіло Ван.

Зараз розробники чат-бота стикаються з десятками судових позовів, у яких штучний інтелект звинувачують у причетності до самогубств, травм та інших небезпечних інцидентів.