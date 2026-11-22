Искусственный интеллект постепенно становится частью не только компьютеров и смартфонов, но и устройств для рабочего пространства. Умные ручки, диктофоны, клавиатуры и веб-камеры помогают автоматизировать рутинные задачи и организовать работу.

Искусственный интеллект выходит за пределы программного обеспечения и становится частью обычных рабочих устройств. Умные ручки, диктофоны, веб-камеры и даже столы помогают автоматизировать рутинные задачи и сделать домашний офис более удобным. Об этом пишет TechCrunch.

Шесть AI-гаджетов для домашнего офиса

Flowtica Scribe Pen – умная ручка для встреч

Цена – 159 долларов.

Ручка Flowtica Scribe сочетает обычное письмо с аудиозаписью. Она позволяет делать заметки от руки, отмечать важные моменты и записывать разговоры во время встреч.

По завершении разговора искусственный интеллект может преобразовать аудио в текст, подготовить короткую запись резюме и сформировать список задач. Также можно задавать вопросы о содержании встречи, чтобы быстро найти нужную информацию без повторного прослушивания всей записи.

Устройство имеет встроенный микрофон и 32 ГБ памяти. Оно распознает до 15 собеседников и поддерживает 92 языка.

Anker Soundcore Work – компактный AI-диктофон

Цена – 159 долларов, акционная цена – 99 долларов.

Soundcore Work от Anker – небольшое устройство для записи разговоров, рабочих встреч и голосовых заметок. По размеру оно напоминает монету, а для зарядки и хранения предусмотрен компактный чехол.

Одного заряда хватает на восемь часов записи. Вместе с зарядным чехлом автономность увеличивается до 32 часов. Производитель заявляет, что устройство может записывать звук на расстоянии до пяти метров.

Сопутствующее приложение расшифровывает записи и с помощью ИИ преобразует их в структурированные заметки и сводки. Пользователям также доступно 300 минут бесплатной транскрипции ежемесячно.

Для расширенных возможностей Anker предлагает платные подписки Pro за 99 долларов в год и Unlimited за 239 долларов в год.

Logitech MX Keypad – клавиатура с AI-быстрыми командами

Цена – 99 долларов.

Logitech MX Keypad помогает быстрее работать с инструментами искусственного интеллекта благодаря специальным кнопкам быстрого доступа. Их можно настроить для запуска выбранного AI-помощника или отдельных функций, повышающих продуктивность.

Устройство поддерживает интеграцию с GitHub Copilot, Claude Code и другими популярными сервисами. Среди совместимых программ также есть OpenAI Codex, Microsoft Teams, PowerPoint, Excel, Notion, Slack, Photoshop, Final Cut Pro, Zoom и Figma.

Такой аксессуар может быть полезен тем, кто в течение рабочего дня постоянно переключается между различными приложениями и AI-инструментами.

Kindle Scribe Colorsoft – электронный блокнот с цветным экраном

Цена – от 479 долларов.

Kindle Scribe Colorsoft от Amazon предназначен для работы с цифровыми документами, рукописными заметками и электронными книгами. Цветной экран позволяет выделять важные фрагменты, делать пометки, систематизировать записи и создавать эскизы.

Искусственный интеллект помогает исправлять неразборчивый почерк, выравнивать подчеркивания и выделения, а также обобщать заметки. Отдельная функция поиска позволяет находить информацию среди сохраненных записей и выявлять связи между ними.

Устройство может пригодиться студентам, исследователям и специалистам, которые регулярно читают документы и работают с большими объемами информации.

Insta360 Link 2 Pro – веб-камера с автоматическим слежением

Цена – 249 долларов, акционная цена – 199 долларов.

Веб-камера Insta360 Link 2 Pro записывает видео в формате 4K и использует искусственный интеллект для автоматической кадрировки и слежения за человеком.

Камера может следовать за пользователем и менять положение, чтобы тот оставался в центре кадра. Это особенно удобно для онлайн-преподавателей, докладчиков и людей, которые во время видеозвонков попеременно работают за столом и стоя.

Устройство также поддерживает групповое слежение, что пригодится во время командных встреч. Дополнительно предусмотрено шумоподавление на основе ИИ, которое помогает уменьшать фоновые звуки.

6. Autonomous Desk Pro – умный стол с датчиками

Цена – 499 долларов.

Autonomous Desk Pro – стол с регулируемой высотой, который помогает чередовать работу сидя и стоя. Его дополнительные функции на основе искусственного интеллекта призваны сделать рабочий день более комфортным.

Встроенные датчики отслеживают активность пользователя и напоминают, когда стоит сменить положение, размяться или сделать перерыв. Стол также подсчитывает, сколько времени человек проводит сидя и стоя.

Кроме того, пользователь может задавать вопросы о своей активности. Например, узнать, сколько времени он провел сидя, сравнить показатели с предыдущим днем или проверить уровень углекислого газа в помещении, чтобы понять, нужно ли проветрить комнату.

Как ИИ меняет домашнее рабочее пространство

Эти шесть устройств демонстрируют различные способы использования искусственного интеллекта в повседневной работе. Одни гаджеты автоматизируют запись и систематизацию информации, другие помогают во время видеоконференций или отслеживают рабочие привычки.

Их польза зависит от рабочих задач. Журналистам и менеджерам могут пригодиться AI-диктофоны, преподавателям – веб-камера с автоматическим слежением, а тем, кто много работает с документами, – цифровой блокнот.