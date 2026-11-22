Штучний інтелект виходить за межі програмного забезпечення та стає частиною звичайних робочих пристроїв. Розумні ручки, диктофони, вебкамери й навіть столи допомагають автоматизувати рутинні завдання та зробити домашній офіс зручнішим. Про це пише Techcrunch.

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Шість AI-гаджетів для домашнього офісу

Flowtica Scribe Pen – розумна ручка для зустрічей

Ціна – 159 доларів.

Ручка Flowtica Scribe поєднує звичайне письмо з аудіозаписом. Вона дає змогу робити нотатки від руки, позначати важливі моменти та записувати розмови під час зустрічей.

Після завершення розмови штучний інтелект може перетворити аудіо на текст, підготувати короткий підсумок і сформувати список завдань. Також можна ставити запитання про зміст зустрічі, щоб швидко знайти потрібну інформацію без повторного прослуховування всього запису.

Пристрій має вбудований мікрофон і 32 ГБ пам’яті. Він розпізнає до 15 співрозмовників і підтримує 92 мови.

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Anker Soundcore Work – компактний AI-диктофон

Ціна – 159 доларів, акційна ціна – 99 доларів.

Soundcore Work від Anker – невеликий пристрій для запису розмов, робочих зустрічей і голосових нотаток. За розміром він нагадує монету, а для заряджання та зберігання передбачений компактний футляр.

Одного заряду вистачає на вісім годин запису. Разом із зарядним кейсом автономність зростає до 32 годин. Виробник заявляє, що пристрій може записувати звук на відстані до п’яти метрів.

Супутній застосунок розшифровує записи та за допомогою ШІ перетворює їх на структуровані нотатки й підсумки. Користувачам також доступні 300 хвилин безплатної транскрипції щомісяця.

Для розширених можливостей Anker пропонує платні підписки Pro за 99 доларів на рік і Unlimited за 239 доларів на рік.

Logitech MX Keypad – клавіатура з AI-швидкими командами

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Ціна – 99 доларів.

Logitech MX Keypad допомагає швидше працювати з інструментами штучного інтелекту завдяки спеціальним кнопкам швидкого доступу. Їх можна налаштувати для запуску обраного AI-помічника або окремих функцій продуктивності.

Пристрій підтримує інтеграцію з GitHub Copilot, Claude Code та іншими популярними сервісами. Серед сумісних програм також є OpenAI Codex, Microsoft Teams, PowerPoint, Excel, Notion, Slack, Photoshop, Final Cut Pro, Zoom і Figma.

Такий аксесуар може бути корисним тим, хто протягом робочого дня постійно перемикається між різними застосунками та AI-інструментами.

Kindle Scribe Colorsoft – електронний блокнот із кольоровим екраном

Ціна – від 479 доларів.

Kindle Scribe Colorsoft від Amazon призначений для роботи з цифровими документами, рукописними нотатками та електронними книгами. Кольоровий екран дає змогу виділяти важливі фрагменти, робити позначки, упорядковувати записи та створювати ескізи.

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Штучний інтелект допомагає виправляти нерозбірливий почерк, вирівнювати підкреслення та виділення, а також узагальнювати нотатки. Окрема функція пошуку дає змогу знаходити інформацію серед збережених записів і виявляти зв’язки між ними.

Пристрій може стати в пригоді студентам, дослідникам і фахівцям, які регулярно читають документи та працюють із великими обсягами інформації.

Insta360 Link 2 Pro – вебкамера з автоматичним стеженням

Ціна – 249 доларів, акційна ціна – 199 доларів.

Вебкамера Insta360 Link 2 Pro записує відео у форматі 4K і використовує штучний інтелект для автоматичного кадрування та стеження за людиною.

Камера може рухатися за користувачем і змінювати положення, щоб той залишався в центрі кадру. Це особливо зручно для онлайн-викладачів, доповідачів і людей, які під час відеодзвінків чергують роботу за столом і стоячи.

Пристрій також підтримує групове стеження, що стане в пригоді під час командних зустрічей. Додатково передбачене шумозаглушення на основі ШІ, яке допомагає зменшувати фонові звуки.

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6. Autonomous Desk Pro – розумний стіл із датчиками

Ціна – 499 доларів.

Autonomous Desk Pro – стіл із регульованою висотою, який допомагає чергувати роботу сидячи та стоячи. Його додаткові функції на основі штучного інтелекту покликані зробити робочий день комфортнішим.

Вбудовані датчики відстежують активність користувача та нагадують, коли варто змінити положення, розім'ятися або зробити перерву. Стіл також підраховує, скільки часу людина проводить сидячи та стоячи.

Крім цього, користувач може ставити запитання про власну активність. Наприклад, дізнатися, скільки часу провів сидячи, порівняти показники з попереднім днем або перевірити рівень вуглекислого газу в приміщенні, щоб зрозуміти, чи потрібно провітрити кімнату.

Як ШІ змінює домашній робочий простір

Ці шість пристроїв демонструють різні способи використання штучного інтелекту в повсякденній роботі. Одні гаджети автоматизують запис і систематизацію інформації, інші допомагають під час відеоконференцій або стежать за робочими звичками.

Їхня користь залежить від робочих завдань. Журналістам і менеджерам можуть стати в пригоді AI-диктофони, викладачам – вебкамера з автоматичним стеженням, а тим, хто багато працює з документами, – цифровий блокнот.