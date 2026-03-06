Он был лучше, чем "Энигма": в Праге нашли инструкции к самому совершенному шифру нацистов

Через 80 лет после завершения Второй мировой войны в архивах Праги обнаружили уникальные документы. Речь идет об оригинальных инструкциях к устройству, которое считалось значительно мощнее знаменитой "Энигмы".

Почему немецкая машина SG-41 считалась неуловимой для союзников и как работал ее уникальный механизм?

Исследователи Эуген Антал, Карола Дальке и Роберт Ян недавно обнародовали результаты своей работы, согласно которым в двух чешских учреждениях – Военно-историческом институте и Архиве служб безопасности – были найдены утраченные пособия к шифровальному аппарату Schlüsselgerät 41 (SG-41). Эти файлы включают не только подробные технические описания и инструкции по эксплуатации, но и оригинальные таблицы ключей, которые использовались немецким вермахтом в последние недели войны, в период с 16 по 31 марта 1945 года, пишет Arkeonews.

В течение долгих лет SG-41 оставалась одной из наименее изученных машин того времени из-за критической нехватки документации и малого количества уцелевших образцов. Хотя "Энигма" получила всемирную славу после того, как союзники взломали ее код, специалисты считают разработку немецкого изобретателя Фрица Менцера 1941 года гораздо более совершенной.

В отличие от электрической роторной системы своей предшественницы, SG-41 базировалась на сугубо механическом принципе штифтов и кулачков, который когда-то разработал шведский новатор Борис Хагелин.

Устройство было оснащено шестью вращающимися колесами,, которые имели подвижные штифты. В зависимости от ежедневных настроек, эти штифты могли быть активными или пассивными. При нажатии клавиши механика считывала положение штифтов и генерировала псевдослучайное число, которое впоследствии добавлялось к букве начального текста, образуя зашифрованное сообщение.

Для расшифровки требовалась идентичная машина, которая выполняла обратную арифметическую операцию.



Шифровальная машина SG-41 / Фото Cryptologia

Однако Менцер добавил к конструкции элементы, которые поставили криптоаналитиков в тупик:

Первой инновацией стал механизм нерегулярного шага: колеса влияли на движение друг друга, что приводило к непредсказуемому изменению их позиций. Это фактически делало невозможным обнаружение повторяющихся паттернов, что является основой для взлома кодов.

Второй особенностью была "функция отрицания" на шестом колесе: если определенный штифт был активным, он мгновенно инвертировал состояние всех остальных штифтов в машине.

Интересно, что несмотря на свою портативность, аппарат был достаточно массивным. Сама машина весила около 10 килограммов, а вместе с защитной крышкой и основой общий вес достигал 17 килограммов.

Чтобы облегчить работу солдатам в полевых условиях, немецкие инженеры придумали специальную коленную пластину – Knieplatte. Это была деревянная доска с мягкой подкладкой, которая позволяла разместить тяжелое устройство на коленях, подобно современному ноутбуку. Также ее можно было трансформировать в каркас для рюкзака для удобной транспортировки.



Безопасность связи обеспечивалась сложной трехуровневой системой ключей, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cryptologia. Операторы работали с месячными таблицами, содержащими 26 вариантов конфигураций штифтов. Ежедневно они получали новый код из шести букв, который определял параметры для каждого из шести колес. Дополнительно использовался маскировочный ключ для сокрытия начальной позиции сообщения, а каждая станция имела свой идентификационный номер.

Анализ, проведенный чехословацкой разведкой после войны, выявил определенную слабость: из-за особенностей генерации чисел некоторые значения появлялись чаще других. Теоретически это могло бы помочь аналитикам идентифицировать зашифрованный текст, однако в условиях реальной переписки на человеческом языке эти статистические отклонения были настолько мизерными, что использовать их на практике было почти невозможно.

Даже сегодня многие вопросы остаются открытыми. Например, неизвестно, как именно документы попали в чешские архивы. К тому же, еще часть материалов может до сих пор храниться в российских хранилищах после захвата немецких заводов советскими войсками в 1945 году.