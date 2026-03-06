Чому німецька машина SG-41 вважалася невловимою для союзників і як працював її унікальний механізм?

Дослідники Еуген Антал, Карола Дальке та Роберт Ян нещодавно оприлюднили результати своєї праці, згідно з якими в двох чеських установах – Військово-історичному інституті та Архіві служб безпеки – було знайдено втрачені посібники до шифрувального апарата Schlüsselgerät 41 (SG-41). Ці файли включають не лише детальні технічні описи та інструкції з експлуатації, а й оригінальні таблиці ключів, які використовувалися німецьким вермахтом в останні тижні війни, у період з 16 по 31 березня 1945 року, пише Arkeonews.

Протягом довгих років SG-41 залишалася однією з найменш вивчених машин того часу через критичну нестачу документації та малу кількість вцілілих зразків. Хоча "Енігма" здобула всесвітню славу після того, як союзники зламали її код, фахівці вважають розробку німецького винахідника Фріца Менцера 1941 року набагато досконалішою.

На відміну від електричної роторної системи своєї попередниці, SG-41 базувалася на суто механічному принципі штифтів і кулачків, який колись розробив шведський новатор Борис Хагелін.

Пристрій був оснащений шістьма колесами, що оберталися та мали рухомі штифти. Залежно від щоденних налаштувань, ці штифти могли бути активними або пасивними. Під час натискання клавіші механіка зчитувала положення штифтів і генерувала псевдовипадкове число, яке згодом додавалося до літери початкового тексту, утворюючи зашифроване повідомлення.

Для розшифровки була потрібна ідентична машина, яка виконувала зворотну арифметичну операцію.



Шифрувальна машина SG-41 / Фото Cryptologia

Проте Менцер додав до конструкції елементи, які поставили криптоаналітиків у глухий кут:

Першою інновацією став механізм нерегулярного кроку: колеса впливали на рух одне одного, що призводило до непередбачуваної зміни їхніх позицій. Це фактично унеможливлювало виявлення повторюваних патернів, що є основою для зламу кодів.

Другою особливістю була "функція заперечення" на шостому колесі: якщо певний штифт був активним, він миттєво інвертував стан усіх інших штифтів у машині.

Цікаво, що попри свою портативність, апарат був досить масивним. Сама машина важила близько 10 кілограмів, а разом із захисною кришкою та основою загальна вага сягала 17 кілограмів.

Щоб полегшити роботу солдатам у польових умовах, німецькі інженери вигадали спеціальну колінну пластину – Knieplatte. Це була дерев'яна дошка з м'якою підкладкою, яка дозволяла розмістити важкий пристрій на колінах, подібно до сучасного ноутбука. Також її можна було трансформувати в каркас для рюкзака для зручного транспортування.



Шифрувальна машина SG-41 / Фото Cryptologia

Безпека зв'язку забезпечувалася складною трирівневою системою ключів, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Cryptologia. Оператори працювали з місячними таблицями, що містили 26 варіантів конфігурацій штифтів. Щодня вони отримували новий код із шести літер, який визначав параметри для кожного з шести коліс. Додатково використовувався маскувальний ключ для приховування початкової позиції повідомлення, а кожна станція мала свій ідентифікаційний номер.

Аналіз, проведений чехословацькою розвідкою після війни, виявив певну слабкість: через особливості генерації чисел деякі значення з'являлися частіше за інші. Теоретично це могло б допомогти аналітикам ідентифікувати зашифрований текст, проте в умовах реального листування людською мовою ці статистичні відхилення були настільки мізерними, що використати їх на практиці було майже неможливо.

Навіть сьогодні багато питань залишаються відкритими. Наприклад, невідомо, як саме документи потрапили до чеських архівів. До того ж, ще частина матеріалів може досі зберігатися в російських сховищах після захоплення німецьких заводів радянськими військами у 1945 році.