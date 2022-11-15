Создатели Shorts получат новый инструмент для заработка на YouTube

Видеохостинг YouTube модернизирует раздел Shorts, который многое перенял от популярной платформы коротких видео TikTok. По имеющимся данным, в компании намерены диверсифицировать свои доходы на фоне падения рекламной выручки, позволив блоггерам зарабатывать на продажах в Shorts.

YouTube теряет деньги

Известно, что рекламные доходы принадлежащего Alphabet видеохостинга YouTube в третьем квартале на фоне замедления экономики упали до 7,07 миллиарда долларов. В прошлом году за аналогичный период компания заработала 7,2 миллиарда долларов.

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Новая возможность заработка

Стриминговый сервис тестирует новые схемы начисления комиссии для блогеров, продающих те или иные продукты с использованием реферальных ссылок, интегрированных в видео. В самой YouTube информацию пока не комментируют.

Новые данные появились через несколько месяцев после того, как YouTube предоставила возможность авторам контента зарабатывать на видео Shorts – была анонсирована возможность добавления в короткие ролики рекламы, создатели контента получают 45% от дохода.

Все гонятся за TikTok

YouTube отчаянно конкурирует с сервисом TikTok, который в свое время достаточно неожиданно для больших площадок стремительно набрал популярность – впоследствии его аудитория перевалила за 1 миллиард активных пользователей в месяц.

Очевидно в Google не могли сидеть сложа руки. Был создан аналог под названием Shorts, который компания сразу принялась активно развивать, выделив на это значительную сумму. Формат коротких видео остается популярным и Shorts, вероятно, в ближайшее время не присоединится к кладбищу закрытых проектов Google, куда совсем недавно добавилась печально известная Stadia.