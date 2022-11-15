YouTube втрачає гроші

Відомо, що рекламні доходи відеохостингу YouTube, що належить Alphabet, у третьому кварталі на тлі сповільнення економіки впали до 7,07 мільярда доларів. Минулого року за аналогічний період компанія заробила 7,2 мільярда доларів.

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Нова можливість заробітку

Стримінговий сервіс тестує нові схеми нарахування комісії для блогерів, які продають ті чи інші продукти з використанням реферальних посилань, інтегрованих у відео. У самій YouTube інформацію поки не коментують.

Нові дані з'явилися через кілька місяців після того, як YouTube надала можливість авторам контенту заробляти на відео Shorts – було анонсовано можливість додавання в короткі ролики реклами, творці контенту отримують 45% від доходу.

Усі женуться за TikTok

YouTube відчайдушно конкурує з сервісом TikTok, який свого часу досить несподівано для великих майданчиків стрімко набрав популярність – згодом його аудиторія перевалила за 1 мільярд активних користувачів щомісяця.

Очевидно в Google не могли сидіти склавши руки. Було створено аналог під назвою Shorts, який компанія одразу ж взялася активно розвивати виділивши на це значну суму. Формат коротких відео залишається популярним тож і Shorts, ймовірно, найближчим часом не приєднається до кладовища закритих проєктів Google, куди зовсім нещодавно додалася сумнозвісна Stadia.

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