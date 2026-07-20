ЕС оштрафовал AliExpress на 550 миллионов евро: что не так с этим маркетплейсом

Европейский Союз принял беспрецедентное решение в отношении одного из крупнейших онлайн-маркетплейсов мира. Регулирующие органы пришли к выводу, что платформа не обеспечила надлежащий контроль за товарами, продаваемыми через ее сервис.

Европейская комиссия оштрафовала китайскую торговую площадку AliExpress на 550 миллионов евро за нарушение требований Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Это самый крупный штраф, наложенный в рамках данного законодательства с момента его вступления в силу. Об этом пишет ВВС.

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Почему ЕС наложил рекордный штраф на AliExpress?

Решение стало результатом двухлетнего расследования, в ходе которого европейские регуляторы проверяли, насколько эффективно платформа борется с незаконными товарами. Среди продукции, попавшей в поле зрения Еврокомиссии, были опасные детские игрушки, поддельная одежда, потенциально опасная косметика и другие товары, продажа которых нарушает законодательство Европейского Союза.

По заключению регулятора, AliExpress не выполнил свою юридическую обязанность надлежащим образом оценивать риски распространения незаконной, опасной или контрафактной продукции на платформе.

Комиссар ЕС по вопросам технологий Генна Вирккунен заявила:

Распространение поддельной одежды, опасных игрушек, опасной косметики и других незаконных и вредных товаров не является неизбежной платой за онлайн-покупки – это следствие невыполнения AliExpress своих обязательств.

Какие нарушения выявило расследование?

В ходе проверки Европейская комиссия выявила ряд системных проблем в работе маркетплейса.

В частности, системы автоматического выявления незаконной продукции работали ненадлежащим образом. Часть товаров, нарушавших правила, вообще не попадала в систему контроля, а некоторые позиции оставались доступными для покупателей еще в течение нескольких недель даже после их выявления.

Кроме того, регуляторы пришли к выводу, что AliExpress недостаточно жестко применял санкции к продавцам, реализовывавшим незаконные товары. Также проверка показала, что механизмы проверки соответствия продукции требованиям законодательства можно было относительно легко обойти.

Что ответила компания?

AliExpress не согласился с решением Европейской комиссии и назвал сумму штрафа несоразмерной. В компании заявили, что за последнее время существенно усовершенствовали собственные системы контроля и уже внедрили ряд проактивных изменений для борьбы с незаконной продукцией.

"Мы не согласны с сегодняшним решением и несоразмерным штрафом, который не учитывает созданную нами систему контроля и значительные улучшения, которые мы внедрили", – заявили представители AliExpress.

Компания также сообщила, что в настоящее время анализирует решение Еврокомиссии и рассматривает все возможные варианты дальнейших действий.

Что будет дальше?

Помимо уплаты штрафа, AliExpress должен до 20 октября предоставить Европейской комиссии подробный план устранения выявленных нарушений. Документ должен содержать конкретные меры, которые компания внедрит для более эффективной борьбы с продажей незаконных товаров.

AliExpress принадлежит китайскому технологическому гиганту Alibaba и является крупнейшим китайским маркетплейсом в Европе. По данным Еврокомиссии, сервисом пользуются около 193 миллионов жителей ЕС, что больше, чем у других китайских платформ Shein и Temu.

DSA все активнее применяется к большим платформам

Штраф AliExpress стал самым большим наказанием, вынесенным в рамках Закона о цифровых услугах. Документ предусматривает, что крупные онлайн-платформы должны более активно бороться с незаконным контентом и товарами, а максимальный размер санкций может достигать 6% мирового годового оборота компании.

Несмотря на рекордный размер штрафа, наложенное взыскание значительно ниже максимального предела. В прошлом году глобальная выручка Alibaba составила около 122 миллиардов евро, поэтому теоретически сумма санкций могла быть гораздо больше.

Это уже не первый случай применения DSA к большим цифровым платформам. Ранее Европейский Союз оштрафовал маркетплейс Temu на 200 миллионов евро за продажу опасных товаров, в частности детских игрушек. Также в прошлом году социальная сеть X получила штраф в размере 120 миллионов евро после того, как Еврокомиссия пришла к выводу, что система платных синих отметок вводила пользователей в заблуждение и увеличивала риск мошенничества.