Європейська комісія оштрафувала китайський маркетплейс AliExpress на 550 мільйонів євро за порушення вимог Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Це найбільший штраф, накладений у межах цього законодавства з моменту його набуття чинності. Про це пише ВВС.

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Чому ЄС наклав рекордний штраф на AliExpress?

Рішення стало результатом дворічного розслідування, під час якого європейські регулятори перевіряли, наскільки ефективно платформа бореться з незаконними товарами. Серед продукції, яка потрапила в поле зору Єврокомісії, були небезпечні дитячі іграшки, підроблений одяг, потенційно небезпечна косметика та інші товари, продаж яких порушує законодавство Європейського Союзу.

За висновками регулятора, AliExpress не виконав свого юридичного обов'язку належним чином оцінювати ризики поширення незаконної, небезпечної або контрафактної продукції на платформі.

Комісарка ЄС з питань технологій Генна Вірккунен заявила:

Поширення підробленого одягу, небезпечних іграшок, небезпечної косметики та інших незаконних і шкідливих товарів не є неминучою платою за онлайн-покупки – це наслідок невиконання AliExpress своїх зобов'язань.

Які порушення виявило розслідування?

Під час перевірки Європейська комісія встановила низку системних проблем у роботі маркетплейса.

Зокрема, системи автоматичного виявлення незаконної продукції працювали неналежним чином. Частина товарів, що порушували правила, взагалі не потрапляла до системи контролю, а деякі позиції залишалися доступними для покупців ще протягом кількох тижнів навіть після їх виявлення.

Крім цього, регулятори дійшли висновку, що AliExpress недостатньо жорстко застосовував санкції до продавців, які реалізовували незаконні товари. Також перевірка показала, що механізми перевірки відповідності продукції вимогам законодавства можна було відносно легко обійти.

Що відповіла компанія?

AliExpress не погодився з рішенням Європейської комісії та назвав суму штрафу непропорційною. У компанії заявили, що за останній час суттєво вдосконалили власні системи контролю й уже реалізували низку проактивних змін для боротьби з незаконною продукцією.

"Ми не погоджуємося із сьогоднішнім рішенням та непропорційним штрафом, який не враховує створену нами систему контролю та значні покращення, які ми впровадили", – заявили представники AliExpress.

Компанія також повідомила, що наразі аналізує рішення Єврокомісії та розглядає всі можливі варіанти подальших дій.

Що буде далі?

Окрім сплати штрафу, AliExpress повинен до 20 жовтня надати Європейській комісії детальний план усунення виявлених порушень. Документ має містити конкретні заходи, які компанія впровадить для ефективнішої боротьби з продажем незаконних товарів.

AliExpress належить китайському технологічному гіганту Alibaba та є найбільшим китайським маркетплейсом у Європі. За даними Єврокомісії, сервісом користуються близько 193 мільйонів жителів ЄС, що більше, ніж у інших китайських платформ Shein і Temu.

DSA дедалі активніше застосовують до великих платформ

Штраф AliExpress став найбільшим покаранням, винесеним у рамках Закону про цифрові послуги. Документ передбачає, що великі онлайн-платформи повинні активніше боротися з незаконним контентом і товарами, а максимальний розмір санкцій може сягати 6% світового річного обороту компанії.

Попри рекордний розмір штрафу, накладене стягнення є значно нижчим за максимальну межу. Минулого року глобальний виторг Alibaba становив близько 122 мільярдів євро, тому теоретично сума санкцій могла бути набагато більшою.

Це вже не перший випадок застосування DSA до великих цифрових платформ. Раніше Європейський Союз оштрафував маркетплейс Temu на 200 мільйонів євро через продаж небезпечних товарів, зокрема дитячих іграшок. Також минулого року соціальна мережа X отримала штраф у 120 мільйонів євро після того, як Єврокомісія дійшла висновку, що система платних синіх позначок вводила користувачів в оману та збільшувала ризик шахрайства.