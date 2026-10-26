Швеция запретила ChatGPT и Claude в государственных учреждениях

Правительство Швеции официально ограничило использование популярных чат-ботов OpenAI и Anthropic для государственных служащих. Главной причиной стали опасения по поводу утечки конфиденциальной информации на серверы, не контролируемые разработчиками.

Почему шведское правительство заблокировало популярные нейросети

Как сообщает издание TechRadar, шведские чиновники больше не имеют права использовать ChatGPT от компании OpenAI и Claude от Anthropic при исполнении служебных обязанностей. Аудит использования ИИ-инструментов в Транспортной администрации Швеции выявил проблемные случаи применения таких платформ.

Когда сотрудники используют сервисы искусственного интеллекта без корпоративного соглашения, введенная конфиденциальная информация может попасть к разработчикам и использоваться для обучения будущих моделей.

Отсутствие корпоративного соглашения также создает проблемы при проверках использования ИИ и приводит к нарушению европейских правил защиты данных, когда информация выходит за пределы цифровых границ Европы и обрабатывается в дата-центрах США.

Использование сотрудниками нерегулируемых платформ, также известное как Shadow IT, может иметь последствия для информационной безопасности Швеции,

– прокомментировал директор по цифровизации и главный директор по информационным технологиям Микаэль Веттеркранц.

Какие инструменты остались в использовании и что с другими сервисами

Несмотря на введенные ограничения, шведские чиновники по-прежнему смогут работать с платформой Microsoft Copilot, однако после внутренней проверки для нее были установлены значительно более строгие меры безопасности. В то же время ограниченное количество сотрудников все же сохранит доступ к ChatGPT и Claude через специальную защищенную платформу для ИИ-ассистентов.

Это не первый случай, когда Швеция ограничивает использование нейросетей для госслужащих. Ранее страна заблокировала китайский сервис DeepSeek из-за опасений относительно нарушения регламента GDPR.

Соединенные Штаты Америки также запретили все продукты и услуги DeepSeek из-за рисков доступа китайских властей к серверам компании и предупреждений Министерства внутренней безопасности о возможном наличии вредоносного программного обеспечения.