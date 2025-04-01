Вот как Signal отреагировал на скандал в Белом доме

После скандала с утечкой данных, когда редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был добавлен в групповой чат, где высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали атаку на хуситов в Йемене, загрузки зашифрованного мессенджера Signal резко возросли. Огласка в прессе об утечке этих конфиденциальных планов побудила многих людей впервые ознакомиться с сервисом.

Signal растет

По данным аналитической компании Appfigures, которая отслеживает влияние скандала на приложение Signal с первого дня, в день публикации новостей об утечке количество загрузок по всему миру выросло на 26%, что свидетельствует об интересе пользователей к приложению, которым пользовались члены администрации Трампа. На следующий день количество скачиваний выросло до 193 000, а в среду достигло исторического максимума в 195 000 скачиваний. Для сравнения, в обычный день Signal обычно получает в среднем 95 000 новых пользователей, сообщает 24 Канал.

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Если говорить только о США, то там загрузки выросли на 45%, а в Йемене – на 42%.



Как скандал повлиял на популярность Signal / Фото Appfigures

Стоит отметить, что сам мессенджер не был скомпрометирован. Утечка информации произошла не из-за хакерского взлома, а из-за невнимательности советника президента США по вопросам нацбезопасности Майка Волца, одного из участников чата, который добавлял туда людей. Администрация Трампа попыталась сгладить серьезность ситуации, заявляя, что ничего страшного не произошло. Но СМИ настолько разнесли эту историю, что она появлялась в самых громких заголовках в течение всей недели. Это не могло не привлечь внимание пользователей.

Appfigures подкрепляет рост количества загрузок старой поговоркой: любой пиар – это хороший пиар.