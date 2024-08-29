Как SSD: Silicon Power представила карту памяти microSD Express с рекордной производительностью

Компания Silicon Power представила свою первую карту памяти microSD Express, SET320, которая может похвастаться скоростью, подобной SSD, в компактном форм-факторе промышленного класса. Карты памяти SET320 емкостью до 256 ГБ рассчитаны на работу в широком диапазоне температур от -25°C до +70°C, что делает их пригодными для использования в сложных условиях эксплуатации.

Ключевой особенностью SET320 является использование интерфейса 0 SD Express, который обеспечивает исключительную производительность, обычно присущую твердотельным накопителям.

Читайте на сайте Арендовать биокомпьютер, работающий на живых клетках человеческого мозга можно за несколько сотен долларов

Характеристики SD карты

Карта использует интерфейсы PCIe Gen 3.0 x1 и NVMe, достигая скорости чтения до 820 МБ/с, что в 1,4 раза быстрее, чем у твердотельных накопителей SATA, и более чем в 8 раз быстрее, чем у традиционных карт microSD UHS-I. Скорость записи достигает 640 МБ/с, что гарантирует эффективную работу с большими объемами данных.

Несмотря на высокую производительность, SET320 сохраняет привычный и универсальный форм-фактор microSD. Она также имеет низкое энергопотребление – всего 1,5 мВт, что обеспечивает бесперебойную работу и высокую эффективность.

Кроме того, карта совместима с устройствами, которые поддерживают обычные карты microSDXC UHS-I, что делает ее универсальным вариантом для различных применений.

Смотрите также В процессорах AMD нашли "катастрофическую" уязвимость, которую не замечали десятилетиями

Silicon Power отмечает, что SET320 особенно хорошо подходит для приложений искусственного интеллекта, которые требуют быстрых и надежных решений для хранения данных. Появление SET320 поможет оптимизировать работу ИИ приложений и обеспечить надлежащую скорость на уровне железа.