Древняя система измерения объединяла время, космос и смерть

Как четыре пальца стали основой архитектуры

Исследование провела Женевьева Люсе из Национального автономного университета Мексики (UNAM). Статья была опубликована в журнале Ancient Mesoamerica издательства Cambridge University Press.

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Люсе проанализировала дверные проемы, колонны, внутренние дворики и гробницы древнего города Митла в Мексике и воссоздала систему мер сапотеков, которая до сих пор не имела описания. По словам авторки, различия в размерах, которые ранее считались архитектурными неточностями, могли быть частью сознательного замысла.

Базовая единица этой системы удивительно проста: примерно восемь сантиметров, то есть ширина четырех пальцев, сложенных рядом. Люсе установила, что более крупные единицы получались путем умножения этой малой меры на различные числа. В частности, в дверях, колоннах и планах сооружений Митлы постоянно повторяются единицы длиной 1,84 и 1,92 метра.

Исследовательница сравнила три архитектурные группы: Церковь, Арройо и Колонны. Она изучила дверные проемы, колонны, дворики и другие элементы девяти комплексов и показала, что различные помещения проектировались по конкретным правилам мер.

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Это меняет ход давней дискуссии. Более века исследователи трактовали разницу в размерах зданий как доказательство того, что точной системы мер не существовало. Люсе считает, что эти различия зависели от назначения и значимости каждого пространства.

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Что общего между стенами и 52-летним циклом

Наиболее интересные результаты касаются связи между числами в размерах сооружений и календарями Мезоамерики. В древних обществах этого региона 52 года считались чрезвычайно важным временным циклом. Солнечный календарь из 365 дней и ритуальный календарь из 260 дней вновь совпадали в исходной точке через 18 980 дней. Этот период связывали с обновлением времени и продолжением космического порядка.

На фасаде зала 21 в группе "Колонны" Люсе заметила показательное соотношение. Общая ширина дверных проемов и колонн равна 156 раз по 8 сантиметров, то есть более 12 метров. Число 156 ровно в три раза превышает 52-летний цикл. Подобные числовые соотношения исследовательница обнаружила во двориках и других элементах. По ее мнению, повторение таких чисел в различных сооружениях означает, что зодчие могли сознательно закладывать представления о времени в размеры зданий.

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Впрочем, это не доказывает намерения древних архитекторов окончательно. Сила исследования заключается не в одном числовом совпадении, а в закономерностях, которые повторяются в разных помещениях.

Какую роль сыграла смерть?

Митла была не просто поселением. Сапотеки называли город Льйобаа, что означает "место, где покоятся души". Он имел особое значение для религиозных обрядов и погребальной архитектуры.

Согласно предположению исследователей, эта сакральная функция также отразилась в размерах сооружений, как и время. В частности, в группе Колон встречаются элементы, которых нет в остальных архитектурных зонах. Люсе считает, что такой выбор подчеркивает обрядовое значение этих пространств.

Яркий пример – расположение алтаря в комплексе E. Он стоит не точно по центру двора. По расчетам исследовательницы, расстояния от него на север и на юг основаны на единицах, связанных с числами 9 и 13 соответственно. В некоторых мезоамериканских традициях эти числа связывают с девятью владыками ночи и тринадцатью владыками дня. Они также встречаются в космологических представлениях о различных слоях вселенной.

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Люсе считает, что такая схема свидетельствует о том, что зодчие учитывали не только симметрию, но и циклы времени, ритуальные практики и представления о загробной жизни.

Существует ли такая система в других городах?

Митла может быть не единственным примером. Исследовательница обнаружила следы похожих единиц мер в других археологических памятниках региона Оахака, в частности в Атсомпи и Сучилькитонго. Сходство погребальной архитектуры указывает на то, что определенные традиции мер могли распространяться между различными поселениями и эпохами.

Однако столь подробной и последовательной системы, как в Митле, в других сапотекских поселениях до сих пор не обнаружили. К тому же невозможно определить точное значение каждого числового соотношения.

Работа Люсе показывает, что древняя архитектура рассказывает не только о том, как укладывали камни, но и об идеях, с которыми строили. В Митле ширина дверей, размеры двора или расположение алтаря могут хранить следы того, как древние сапотеки представляли себе время и вселенную.