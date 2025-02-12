Сэм Альтман прокомментировал предложение Маска о покупке OpenAI за 97 миллиардов долларов

Вчера мир всколыхнула новость, что группа инвесторов во главе с Илоном Маском предложила 97,4 миллиарда за контроль над OpenAI. Официально их намерения благородны: остановить коммерциализацию компании, которая начиналась как неприбыльная организация на благо человечества. Истинных намерений мы не знаем. Как бы там ни было, но глава OpenAI отказал Маску, а теперь прокомментировал его предложение.

Что сказал Альтман

В этот вторник в интервью на конференции AI Action Summit в Париже генеральный директор OpenAI назвал предложение Илона Маска о покупке OpenAI "попыткой замедлить развитие" компании. Он говорит, что "OpenAI не продается, миссия OpenAI не продается". При этом отметил, что "Илон пробует все возможные пути уже долгое время, и это лишь эпизод этой недели", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg Podcasts.

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Сэм Альтман ранее утверждал, что переход от некоммерческой структуры к полноценной бизнес-модели в OpenAI имеет важное значение для долголетия компании, доступа к капиталу и ресурсам, а также ее способности выполнять свою миссию. Он хочет сохранить конкурентоспособность своего продукта на крайне динамичном рынке, где ежедневно появляются новые игроки. Поэтому эта реструктуризация станет шагом вперед, по мнению основателя и генерального директора. Именно поэтому он говорит, что Илон Маск пытается замедлить OpenAI, которая до сих пор является первой по крайней мере на американском рынке искусственного интеллекта.

Он очевидно, является конкурентом. Он много работал, чтобы собрать деньги для [собственной ИИ компании] xAI, и они пытаются конкурировать с нами с технологической точки зрения и выпуска продуктов на рынок. И я бы хотел, чтобы это была просто конкуренция за создание лучшего продукта, но я думаю, что здесь много тактики – многочисленные иски, все виды других сумасшедших вещей. Но мы просто попробуем опустить головы и продолжить работать,

– говорит Альтман.

Он также прибегнул к другому штибу комментариев в адрес Илона Маска, которые явно будут ему очень обидными. Когда журналист спросил Альтмана, считает ли он, что действия Маска происходят от его неуверенности относительно xAI по сравнению с OpenAI, директор ответил: "Я думаю, что вся жизнь [Маска] проходит с позиции неуверенности [...] Я не думаю, что он счастливый человек".

Напомним, Альтман почти мгновенно отклонил предложение Маска о покупке компании за 97,4 миллиарда долларов, как только о нем стало известно. Он опубликовал твит, в котором сказал: "Нет, спасибо, но мы купим твитер за 9,74 миллиарда долларов, если хочешь". В ответ Маск назвал его "мошенником".

Ларри Саммерс, член правления OpenAI, ранее сказал, что он не получал "ни одного официального сообщения" о предложении продажи компании, "кроме сообщений в СМИ". Сейчас все выглядит так, что совет директоров отклонит это предложение, если получит его.