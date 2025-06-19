Сэм Альтман назвал приблизительную дату выхода GPT-5

OpenAI готовится к выпуску своей следующей флагманской модели – GPT-5. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил ориентировочные сроки релиза новой версии во время первого подкаста компании, появившегося во вторник, 17 июня.

Когда выйдет GPT-5

Во время первого официального подкаста компании генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что выпуск GPT-5 может состояться летом. Точной даты пока нет, однако ожидается, что релиз состоится уже в ближайшие месяцы. Компания ожидает новую волну интереса к своей технологии, которая станет продолжением нынешних ИИ-гонок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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В то же время компания укрепляет позиции на рынке и активно расширяет сферу влияния, в частности в направлении, который традиционно ассоциируется с другим игроком – Palantir. OpenAI предпринимает попытки вытеснить конкурента с позиций ключевого игрока в оборонных ИИ-контрактах. Компания заключила контракт с Главным управлением цифрового и искусственного интеллекта США (CDAO) на сумму 200 миллионов долларов в год. Это один из крупнейших годовых контрактов Министерства обороны США. Для сравнения, крупнейший аналогичный контракт Palantir – программа Maven – приносит ежегодный доход в размере 210 миллионов.

Кроме того, OpenAI снижает цены на подписки ChatGPT Enterprise на 10–20% для корпоративных клиентов, которые заказывают дополнительные продукты. Так компания пытается усилить позиции в корпоративном сегменте и перехватить часть клиентов у конкурентов, в частности Microsoft.

С последней у OpenAI все больше и больше ухудшаются отношения. Несмотря на мощное партнерство с Microsoft, которое длилось с 2019 года, компания Сэма Альтмана стремится изменить условия сотрудничества. Она хочет, чтобы Microsoft получила 33% в коммерческом подразделении OpenAI, отказавшись от доли в прибылях и права на интеллектуальную собственность. Сейчас Microsoft владеет 49% будущих доходов OpenAI, получает 20% доходов компании и имеет доступ к ее интеллектуальной собственности до 2030 года. Пересмотр этих условий стал бы важным шагом для OpenAI на пути к большей независимости, но большой проблемой для Microsoft, которая строит свой собственный ИИ-сервис на основе GPT.

Что мы уже знаем о GPT-5