Apple продолжает разрабатывать складной iPad с дисплеем диагональю 19–20 дюймов. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, устройство может стоить до 5000 долларов, а его запуск ожидается не раньше 2029 года.

Apple не отказалась от разработки большого складного планшета, несмотря на технические трудности и неопределенность относительно его будущего запуска. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в новом выпуске подкаста Power On.

Каким будет большой складной iPad от Apple

Проект имеет внутреннее название J312. По словам Гурмана, устройство получит складной дисплей диагональю примерно 19–20 дюймов. По концепции оно будет напоминать гигантский iPhone Duo, но без внешнего экрана.

Ожидаемая стоимость устройства может составить от 3000 до 5000 долларов. Это сделает его одним из самых дорогих продуктов в линейке планшетов Apple, если компания в конечном итоге решит запустить его на рынок.

Изначально Apple якобы планировала представить устройство в 2027 году, но впоследствии перенесла ориентир на 2028-й. Теперь потенциальный запуск обсуждается примерно в контексте 2029 года. В то же время Гурман подчеркивает, что даже эта дата не является окончательной, а сам проект может вообще не дойти до серийного производства.

Разработка устройства сталкивается с несколькими существенными проблемами. Среди них – высокая стоимость производства большого складного дисплея и сложность достижения достаточного выхода годных панелей. Последний показатель определяет, сколько дисплеев производители могут изготовить без дефектов.

Еще один вопрос – физические размеры и вес будущего планшета. Из-за большого экрана устройство может оказаться неудобным для повседневного использования, особенно в сложенном состоянии.

Apple также до сих пор не определилась с операционной системой. Среди вариантов рассматривают macOS, iPadOS или совершенно новую платформу, специально адаптированную для большого складного экрана. Выбор программного обеспечения будет напрямую влиять на сценарии использования устройства и его позиционирование между планшетами и компьютерами Mac. Гурман называет неопределенность с программной платформой еще одним затруднением в разработке, хотя и положительно оценивает потенциал такого устройства.

Не отменила ли Apple другие планы по складным устройствам

Новые подробности появились после сентябрьского отчета аналитической компании Omdia, в котором говорилось о отмене Apple планов по выпуску складного MacBook с диагональю экрана от 16,1 до 18 дюймов в разложенном состоянии. В предыдущих сообщениях это устройство описывали как большой складной iPad. Однако пока неизвестно, идет ли речь о том же проекте J312, который описывает Гурман.

Еще в апреле 2026 года журналист сообщал, что складной планшет является одним из приоритетных направлений для Джона Тернуса, который должен возглавить Apple после Тима Кука. В то же время он предупреждал, что устройство может остаться экспериментальным проектом без коммерческого запуска.

Таким образом, Apple продолжает изучать возможность создания сверхбольшого складного планшета, но его будущее зависит от решения проблем с дисплеем, стоимостью, весом и программным обеспечением.