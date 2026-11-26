Apple не відмовилася від розробки великого складаного планшета, попри технічні труднощі та невизначеність щодо його майбутнього запуску. Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман у новому випуску подкасту Power On.

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Яким буде великий складаний iPad від Apple

Проєкт має внутрішню назву J312. За словами Гурмана, пристрій отримає складаний дисплей діагоналлю приблизно 19–20 дюймів. За концепцією він нагадуватиме гігантський iPhone Duo, але без зовнішнього екрана.

Очікувана вартість пристрою може становити від 3000 до 5000 доларів. Це зробить його одним із найдорожчих продуктів у лінійці планшетів Apple, якщо компанія зрештою вирішить випустити його на ринок.

Спочатку Apple нібито планувала представити пристрій у 2027 році, але згодом перенесла орієнтир на 2028-й. Тепер потенційний запуск обговорюють приблизно в контексті 2029 року. Водночас Гурман наголошує, що навіть ця дата не є остаточною, а сам проєкт може взагалі не дійти до серійного виробництва.

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Розробка пристрою стикається з кількома суттєвими проблемами. Серед них – висока вартість виробництва великого складаного дисплея та складність досягнення достатнього виходу придатних панелей. Останній показник визначає, скільки дисплеїв виробники можуть виготовити без дефектів.

Ще одне питання – фізичні розміри та вага майбутнього планшета. Через великий екран пристрій може виявитися незручним для повсякденного використання, особливо в складеному стані.

Apple також досі не визначилася з операційною системою. Серед варіантів розглядають macOS, iPadOS або абсолютно нову платформу, спеціально адаптовану для великого складаного екрана. Вибір програмного забезпечення безпосередньо впливатиме на сценарії використання пристрою та його позиціювання між планшетами й комп'ютерами Mac. Гурман називає невизначеність із програмною платформою ще одним ускладненням розробки, хоча й позитивно оцінює потенціал такого пристрою.

Чи не скасувала Apple інші плани щодо складаних пристроїв

Нові подробиці з'явилися після вересневого звіту аналітичної компанії Omdia, у якому йшлося про скасування Apple планів щодо складаного MacBook із діагоналлю екрана від 16,1 до 18 дюймів у розгорнутому стані. У попередніх повідомленнях цей пристрій описували як великий складаний iPad. Однак наразі невідомо, чи йдеться про той самий проєкт J312, який описує Гурман.

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Ще у квітні 2026 року журналіст повідомляв, що складаний планшет є одним із пріоритетних напрямів для Джона Тернуса, який має очолити Apple після Тіма Кука. Водночас він попереджав, що пристрій може залишитися експериментальним проєктом без комерційного запуску.

Отже, Apple продовжує досліджувати можливість створення надвеликого складаного планшета, але його майбутнє залежить від розв'язання проблем із дисплеєм, вартістю, вагою та програмним забезпеченням.