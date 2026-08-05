Apple может изменить рынок складных смартфонов уже в этом году

Мировой рынок складных смартфонов вступает в новый этап развития. Несмотря на сложную ситуацию на рынке комплектующих, производители ожидают заметного роста спроса, а главным катализатором может стать появление нового игрока.

Мировые поставки складных смартфонов в 2026 году должны вырасти примерно на 20 % по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Почему рынок складных смартфонов растет?

По данным издания, общий рынок смартфонов сейчас сталкивается с рядом проблем. Среди них – ограниченные поставки логических микросхем и подорожание памяти, что создает дополнительное давление на производителей. В то же время сегмент складных моделей продолжает расширяться и, как ожидается, сохранит положительную динамику даже в таких условиях.

Эксперты связывают это сразу с несколькими факторами. Прежде всего речь идет о выходе на рынок новых моделей от различных брендов, а также о том, что технология складных смартфонов стала значительно более зрелой после почти восьми лет развития. За это время производители смогли усовершенствовать конструкцию, повысить надежность устройств и предложить покупателям гораздо более широкий выбор моделей.

Apple готовится к дебюту

Одной из главных причин прогнозируемого роста называют предстоящий выход первого складного iPhone. По информации DigiTimes, Apple представит новинку вместе с моделями линейки iPhone 18 Pro уже в сентябре.

Источники утверждают, что компания уже поручила своим поставщикам подготовиться к производству около 10 миллионов устройств до конца года. Это свидетельствует о высоких ожиданиях Apple относительно спроса на новую категорию смартфонов.

В то же время аналитик цепочки поставок Мин-Чи Куо ранее сообщал, что оформить предзаказ на складной iPhone покупатели, вероятно, смогут только в четвертом квартале 2026 года. Такой прогноз совпадает с оценками DigiTimes, которое называет последние месяцы года важнейшим периодом для всего сегмента складных смартфонов.

Samsung сохранит лидерство

Несмотря на появление Apple, крупнейшим производителем складных смартфонов, как и прежде, останется Samsung. В то же время в рост рынка внесут свой вклад также Huawei и другие компании, которые активно расширяют собственные линейки таких устройств.

По информации DigiTimes, дополнительный импульс спросу обеспечивают модели с более крупными складными экранами, которые становятся все более популярными среди покупателей.

Издание также отмечает, что опыт Samsung демонстрирует эффективность кампаний по предзаказу, которые позволяют обеспечить высокие продажи уже на старте. Однако основной рост ожидается именно в четвертом квартале, когда на рынке одновременно появятся новинки от нескольких больших производителей. Именно этот период может стать решающим для увеличения общих поставок складных смартфонов.

Несмотря на повышение стоимости отдельных компонентов, аналитики считают, что это не станет серьезным препятствием для развития сегмента. По оценке источников DigiTimes, большинство потребителей уже ожидает постепенного подорожания электроники.

Именно поэтому спрос, вероятно, останется стабильным, если производители будут повышать цены в разумных пределах. В сочетании с выходом новых моделей, включая первый складной iPhone, это может сделать 2026 год одним из самых успешных для всей категории складных смартфонов.