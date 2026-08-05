Світові поставки складаних смартфонів у 2026 році мають зрости приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє DigiTimes із посиланням на джерела в галузі.

Чому ринок складаних смартфонів зростає?

За даними видання, загальний ринок смартфонів зараз стикається з низкою проблем. Серед них – обмежені поставки логічних мікросхем і подорожчання пам'яті, що створює додатковий тиск на виробників. Водночас сегмент складаних моделей продовжує розширюватися і, як очікується, збереже позитивну динаміку навіть за таких умов.

Експерти пов'язують це одразу з кількома чинниками. Насамперед йдеться про вихід на ринок нових моделей від різних брендів, а також про те, що технологія складаних смартфонів стала значно зрілішою після майже восьми років розвитку. За цей час виробники змогли вдосконалити конструкцію, підвищити надійність пристроїв і запропонувати покупцям набагато ширший вибір моделей.

Apple готується до дебюту

Однією з головних причин прогнозованого зростання називають майбутній вихід першого складаного iPhone. За інформацією DigiTimes, Apple представить новинку разом із моделями лінійки iPhone 18 Pro вже у вересні.

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Джерела стверджують, що компанія вже доручила своїм постачальникам підготуватися до виробництва близько 10 мільйонів пристроїв до кінця року. Це свідчить про високі очікування Apple щодо попиту на нову категорію смартфонів.

Водночас аналітик ланцюга постачання Мін-Чі Куо раніше повідомляв, що оформити попереднє замовлення на складаний iPhone покупці, ймовірно, зможуть лише у четвертому кварталі 2026 року. Такий прогноз збігається з оцінками DigiTimes, яке називає останні місяці року найважливішим періодом для всього сегмента складаних смартфонів.

Samsung збереже лідерство

Попри появу Apple, найбільшим виробником складаних смартфонів, як і раніше, залишиться Samsung. Водночас у зростання ринку зроблять внесок також Huawei та інші компанії, які активно розширюють власні лінійки таких пристроїв.

За інформацією DigiTimes, додатковий імпульс попиту забезпечують моделі з більшими складаними екранами, які стають дедалі популярнішими серед покупців.

Видання також зазначає, що досвід Samsung демонструє ефективність кампаній із попереднього замовлення, які дозволяють забезпечити високі продажі вже на старті. Проте основне зростання очікується саме у четвертому кварталі, коли на ринку одночасно з'являться новинки від кількох великих виробників. Саме цей період може стати вирішальним для збільшення загальних поставок складаних смартфонів.

Попри підвищення вартості окремих компонентів, аналітики вважають, що це не стане серйозною перепоною для розвитку сегмента. За оцінкою джерел DigiTimes, більшість споживачів уже очікує поступового подорожчання електроніки.

Саме тому попит, імовірно, залишатиметься стабільним, якщо виробники підвищуватимуть ціни в розумних межах. У поєднанні з виходом нових моделей, включно з першим складаним iPhone, це може зробити 2026 рік одним із найуспішніших для всієї категорії складаних смартфонів.