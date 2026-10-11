Сколько лет прослужит оперативная память в компьютере и что может ее сломать

Оперативная память относится к компонентам ПК, которые могут работать очень долго без замены. Однако ее срок службы зависит от условий эксплуатации, качества производства и технологического прогресса. Иногда модуль остается исправным, но уже не подходит для современного компьютера.

Точно определить срок службы оперативной памяти (RAM) невозможно. В ней нет движущихся деталей, таких как вентиляторы, которые со временем изнашиваются, и при обычном использовании она, как правило, не нагревается так сильно, как процессор. Поэтому исправный модуль может оставаться работоспособным в течение многих лет. Об этом пишет BGR.

Сколько лет может работать оперативная память?

Автор материала для BGR приводит два примера из собственного опыта. В одном случае оперативная память вышла из строя уже через год, тогда как компьютер Macintosh 512K, приобретенный его отцом в 1985 году, до сих пор работает.

При надлежащих условиях RAM может прослужить десятилетиями. В то же время на практике многое зависит от качества модулей, температуры внутри корпуса и режима работы компьютера.

Физическая неисправность – не единственная причина замены RAM. Не менее важным фактором является моральное устаревание технологии. Автор статьи использует в своем основном игровом компьютере 32 гигабайта оперативной памяти DDR4, которые работают с 2021 года. На момент покупки два модуля по 16 гигабайт обошлись ему менее чем в 100 долларов. Однако со временем даже исправная память может стать препятствием для обновления системы.

Например, если новая материнская плата не поддерживает стандарт DDR4, установить в нее соответствующие модули не удастся. В материале также упоминается ожидаемое появление DDR6 в 2027 году, однако переход на новые стандарты не означает, что более старая память автоматически перестанет работать.

На рынке также появляются модули от менее известных производителей. При покупке стоит обращать внимание на репутацию бренда, качество компонентов и срок гарантии. Известные производители обычно предлагают многолетнюю гарантию, хотя само название бренда не гарантирует отсутствия неисправностей.

Что может сократить срок службы оперативной памяти?

На долговечность оперативной памяти влияют условия, в которых работает компьютер. Есть несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

Высокая температура. Во время обычной работы оперативная память, как правило, не требует отдельного охлаждения. Однако плохая вентиляция корпуса может приводить к чрезмерному нагреву компонентов и негативно сказываться на их долговечности.

Разгон и повышенное напряжение. Постоянная работа памяти с напряжением, превышающим рекомендованные производителем значения, может увеличить риск нестабильности и повреждения. Качество модулей. Дешевые компоненты от производителей с сомнительной репутацией могут оказаться менее надежными, хотя низкая цена сама по себе не свидетельствует о плохом качестве.

Интенсивность использования. Работа с большими объемами данных создает нагрузку на память. В то же время обычное интенсивное использование компьютера не означает, что оперативная память обязательно быстро выйдет из строя.

Если температура внутри корпуса вызывает беспокойство, можно улучшить вентиляцию или рассмотреть возможность дополнительного охлаждения. Например, автор упоминает вентилятор Thermalright MC-2 и радиаторы EZDIY-FAB RH01. Однако для большинства систем с нормальным воздушным потоком отдельное охлаждение оперативной памяти не является обязательным.

По оценке автора BGR, современные модули могут выдерживать сотни тысяч циклов чтения и записи на одну ячейку. При интенсивной эксплуатации ожидаемый срок службы может составить примерно 10–20 лет, хотя это не является универсальной гарантией для каждого модуля.

Таким образом, если оперативная память работает стабильно, не перегревается, а пользователь не экспериментирует с опасными настройками напряжения, спешить с ее заменой не нужно. Гораздо раньше физического износа может наступить момент, когда она перестанет соответствовать требованиям новых программ или окажется несовместимой с оборудованием для обновления ПК.