Точно визначити термін служби оперативної пам'яті (RAM) неможливо. Вона не має рухомих деталей, як-от вентиляторів, які з часом зношуються, і за звичайного використання зазвичай не нагрівається так сильно, як процесор. Тому справний модуль може залишатися працездатним протягом багатьох років. Про це пише BGR.

Скільки років може працювати оперативна пам'ять?

Автор матеріалу для BGR наводить два приклади з власного досвіду. В одному випадку оперативна пам'ять вийшла з ладу вже через рік, тоді як комп'ютер Macintosh 512K, придбаний його батьком у 1985 році, досі працює.

За належних умов RAM може прослужити десятиліттями. Водночас на практиці багато залежить від якості модулів, температури всередині корпусу та режиму роботи комп'ютера.

Фізична несправність – не єдина причина заміни RAM. Не менш важливим чинником є моральне старіння технології. Автор статті використовує у своєму основному ігровому комп'ютері 32 гігабайти оперативної пам'яті DDR4, які працюють із 2021 року. На момент придбання два модулі по 16 гігабайтів коштували йому менш як 100 доларів. Однак згодом навіть справна пам'ять може стати перешкодою для оновлення системи.

Наприклад, якщо нова материнська плата не підтримує стандарт DDR4, встановити в неї відповідні модулі не вдасться. У матеріалі також згадується очікувана поява DDR6 у 2027 році, однак перехід на нові стандарти не означає, що старіша пам'ять автоматично перестане працювати.

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На ринку також з'являються модулі від менш відомих виробників. Під час купівлі варто звертати увагу на репутацію бренду, якість компонентів і тривалість гарантії. Відомі виробники зазвичай пропонують багаторічну гарантію, хоча сама назва бренду не гарантує відсутності несправностей.

Що може скоротити термін служби RAM?

На довговічність оперативної пам'яті впливають умови, у яких працює комп'ютер. Є кілька чинників, на які варто звернути увагу.

Висока температура. Під час звичайної роботи оперативна пам'ять зазвичай не потребує окремого охолодження. Проте погана вентиляція корпусу може спричиняти надмірне нагрівання компонентів і негативно впливати на їхню довговічність.

Розгін і підвищена напруга. Постійна робота пам'яті з напругою, що перевищує рекомендовані виробником значення, може збільшувати ризик нестабільності та пошкодження. Якість модулів. Дешеві компоненти від виробників із сумнівною репутацією можуть виявитися менш надійними, хоча низька ціна сама по собі не свідчить про погану якість.

Інтенсивність використання. Робота з великими обсягами даних створює навантаження на пам'ять. Водночас звичайне інтенсивне використання комп'ютера не означає, що RAM обов'язково швидко вийде з ладу.

Якщо температура всередині корпусу викликає занепокоєння, можна поліпшити вентиляцію або розглянути додаткове охолодження. Наприклад, автор згадує вентилятор Thermalright MC-2 і радіатори EZDIY-FAB RH01. Однак для більшості систем із нормальним повітряним потоком окреме охолодження оперативної пам'яті не є обов'язковим.

За оцінкою автора BGR, сучасні модулі можуть витримувати сотні тисяч циклів читання та запису для однієї комірки. За інтенсивної експлуатації очікуваний термін служби може становити приблизно 10 – 20 років, хоча це не універсальна гарантія для кожного модуля.

Отже, якщо оперативна пам'ять працює стабільно, не перегрівається, а користувач не експериментує з небезпечними налаштуваннями напруги, поспішати з її заміною не потрібно. Набагато раніше за фізичне зношення може настати момент, коли вона перестане відповідати вимогам нових програм або виявиться несумісною з обладнанням для оновлення ПК.