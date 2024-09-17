Пришло время первых утечек о Pixel 10 и Pixel 9a, которые выйдут в 2025 году

Новые смартфоны от Google только что вышли. Постоянно появляются новые обзоры, тестирования и детали. Так будет продолжаться еще некоторое время, пока обозреватели не завершат испытывать Pixel 9, выпустив окончательные обзоры. Однако это не причина забывать о том, что будет дальше. Например, Pixel 9a и Pixel 10, которые выйдут в 2025 году. Первые слухи уже просачиваются.

На самом деле это не совсем первые слухи, ведь еще раньше мы кое-что слышали в контексте Pixel 9. Задолго до выхода нынешних смартфонов инсайдеры предполагали, что процессоры, которые они будут использовать, Tensor G4, станут лишь незначительным обновлением перед тем, как выйти на действительно новый уровень в 2025 году с Tensor G5, которые будут поставляться в составе линейки Pixel 10. Это будет юбилейный "пиксель", поэтому неудивительно, что компания хочет перевести его на новую технологию, и теперь будет производить на заводах TSMC, а не Samsung.

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Pixel 10 уже разрабатывается

Согласно новому отчету, Google планирует выпустить пять новых телефонов Pixel в 2025 году, что неудивительно, включая Pixel 9a и еще одну партию устройств Pixel 10.

В 2024 году компания Google выпустила пять смартфонов Pixel. Это был Pixel 8a, который был представлен в мае, а также Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold в августе, что стало самым ранним запуском флагманских смартфонов Google и крупнейшим с момента запуска бренда Pixel.

На 2025 год, похоже, те же самые планы остаются в силе.

В сети появились пять кодовых названий, которые, как утверждается, используются для будущих устройств Pixel, а именно: Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold.

Кодовые названия следующие:

Pixel 9a – Tegu.

Pixel 10 – Frankel.

Pixel 10 Pro – Blazer.

Pixel 10 Pro XL – Mustang.

Pixel 10 Pro Fold – Rango.

Кодовое название Pixel 9a "Tegu" появлялось ранее и соответствует тематике рептилий остальных моделей серии Pixel 9. Tegu означает вид ящериц, которые обитают в Центральной и Южной Америке. Pixel 9 – это "Tokay", Pixel 9 Pro – "Caiman", а Pixel 9 Pro XL – "Komodo".

Тем временем серия Pixel 10 переходит к новому типу животных для своих кодовых названий – от рептилий до лошадей.

Примечательно, что если Pixel 9 Pro Fold отошел от темы рептилий с кодовым названием "Комета", то Pixel 10 Pro Fold, как ни странно, использует кодовое имя, которое вписывается в тему предыдущего поколения с кодовым названием "Ранго". Хотя это может свидетельствовать и о том, что это кодовое имя какого-то другого устройства, но в отчете утверждается, что он будет выпущен в то же время, что и остальные устройства серии Pixel 10.

Стоит отметить, что утечка дорожной карты 2022 года утверждала, что в 2025 году в линейке Google может появиться больший Pixel 10 или еще один складной Pixel, но не в форме книги, а в форм-факторе Flip (как прежние телефоны, которые мы называли "лягушками"). Поэтому это может быть также и любой из этих смартфонов, а не Pixel 10 Pro Fold.

Эти кодовые названия дают нам достаточно хорошее представление о том, чего ожидать в 2025 году.