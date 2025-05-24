Сколько искусственных спутников вращается вокруг Земли?

Спутники на орбите Земли уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но сколько их там сейчас? Каким может быть максимальное количество аппаратов в будущем? И какие риски несет стремительный рост?

Сколько спутников на орбите

Еще несколько десятилетий назад вокруг Земли летали лишь единичные искусственные спутники. Сегодня же наша планета буквально окружена тысячами таких аппаратов, и ежедневно их количество растет. Особенно интенсивное наращивание спутниковых группировок связано с деятельностью частных компаний, которые запускают целые "мегасозвездия" для глобальной интернет-связи, пишет 24 Канал.

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После запуска первого искусственного спутника человечество выводило в космос примерно от 50 до 100 спутников ежегодно. Такая ситуация сохранялась до 2010-х, когда на рынке появились частные космические игроки – прежде всего SpaceX. С тех пор частота запусков стремительно возросла: в 2024 году ракеты стартовали в среднем каждые 34 часа, доставляя на орбиту более 2800 спутников в год.

По состоянию на май 2025 года вокруг Земли вращается примерно 11 700 активных спутников. Подавляющее большинство из них находится на низкой околоземной орбите – до 2000 километров над поверхностью планеты. Если же учитывать и неактивные аппараты – те, что уже вышли из строя или ожидают снятия с орбиты, – то общее количество спутников, по оценкам Управления ООН по вопросам космического пространства, может достигать 14 900. Эту цифру сложнее точно подтвердить, ведь такие объекты не всегда хорошо отслеживаются.

И это только начало. Некоторые специалисты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия количество спутников может вырасти почти до 100 000. Это вызывает серьезные опасения среди ученых и экологов. Большое количество спутников создает риск столкновений, накопления космического мусора, затрудняет астрономические наблюдения и может повлиять на окружающую среду.

Резкий рост количества спутников объясняется появлением мегасозвездий – огромных сетей спутников, созданных частными компаниями. Лидером в этой сфере является проект Starlink компании SpaceX. С мая 2019 года Илон Маск со своей компанией запустил около 7400 активных спутников – более 60% от общего количества спутников на орбите. Однако Starlink – не единственный игрок. Ему на пятки наступают такие инициативы, как OneWeb (Eutelsat), SpaceMobile (AST), проект Kuiper от Amazon и китайская сеть "Тысяча парусов".

Сколько еще

Хотя трудно точно предсказать, сколько спутников еще появится в космосе, астрономы пытаются рассчитать так называемую грузоподъемность – максимальное количество спутников, которые могут одновременно находиться на орбите без критических последствий. По оценкам Университета Британской Колумбии, для низкой орбиты этот предел составляет около 100 000 спутников. После достижения этой цифры новые аппараты будут запускаться только на замену старым.

Когда будет достигнут этот предел – пока неизвестно. Но при нынешних темпах роста это может произойти уже к 2050 году.

Какие последствия

Такой масштабный прирост спутников имеет ряд потенциальных угроз. В первую очередь – это космический мусор . Хотя современные ракеты часто используются повторно, многие из них оставляют после себя ускорители, которые дрейфуют на орбите годами. Столкновение с другими объектами приводит к образованию множества обломков, что повышает риск новых столкновений. Это может запустить эффект домино, известный как синдром Кесслера. В худшем сценарии такая ситуация сделает космос непригодным для дальнейших полетов.

. Хотя современные ракеты часто используются повторно, многие из них оставляют после себя ускорители, которые дрейфуют на орбите годами. Столкновение с другими объектами приводит к образованию множества обломков, что повышает риск новых столкновений. Это может запустить эффект домино, известный как синдром Кесслера. В худшем сценарии такая ситуация сделает космос непригодным для дальнейших полетов. Отдельная проблема – световое загрязнение . Спутники отражают солнечный свет, что создает яркие полосы на снимках телескопов и мешает астрономам.

. Спутники отражают солнечный свет, что создает яркие полосы на снимках телескопов и мешает астрономам. Кроме того, некоторые спутники, в частности Starlink, могут создавать радиопомехи , что ставит под угрозу радиоастрономические наблюдения.

, что ставит под угрозу радиоастрономические наблюдения. Ракетные запуски также влияют на атмосферу : они выбрасывают парниковые газы, способствуя изменению климата. Один запуск способен вызвать выбросы углерода в 10 раз больше, чем обычный коммерческий авиарейс.

: они выбрасывают парниковые газы, способствуя изменению климата. Один запуск способен вызвать выбросы углерода в 10 раз больше, чем обычный коммерческий авиарейс. Есть и другие угрозы для окружающей среды. Когда спутники сгорают в атмосфере, они высвобождают металлические частицы, которые, по некоторым исследованиям, могут повлиять даже на магнитное поле Земли. Это новая сфера научных исследований, но потенциальные риски уже вызывают беспокойство.

Стоит отметить, что спутники также приносят пользу – например, обеспечивают интернет в отдаленных регионах. Однако многие эксперты сомневаются, что преимущества перевешивают все возможные риски. По их мнению, целесообразно замедлить темпы запусков до момента, пока не будут наработаны эффективные международные правила.