Как долго еще будет существовать планета Земля

Не так давно мы писали о том, сколько лет нашей планете и как ученые это выяснили. Теперь же поговорим о более важном: сколько еще времени у нее осталось.

Как погибнет Земля

Ученые сходятся во мнении, что причиной гибели Земли станет Солнце, если, конечно, не случится ничего такого, чего сейчас мы не можем предсказать – например, внезапного появления в Солнечной системе черной дыры или схода планет с орбит и их столкновения после этого. Сегодня наша звезда является важным источником гравитации и энергии, но однажды она повернется против своих планетарных "детей", пишет 24 Канал.

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Дело в том, что разные звезды умирают по-разному. Наше Солнце относится к тому типу светил, которые во время старения расширяются до красного гиганта. Поверхность буквально раздувается, как пузырь, поглощая на своем пути ближайшие планеты. Сначала это будет Меркурий, потом Венера, а за ней и сама Земля. Фактически мы окажемся внутри Солнца – Земля будет полностью расплавлена. Это произойдет примерно через 4,5 миллиарда лет.

Но еще одна новость в том, что мы, как вид, точно не доживем до этого времени, если не покинем планету. Дело в том, что уже примерно через 1,3 миллиарда лет, то есть задолго до того, как планета окажется внутри раскаленного пузыря газа, естественная эволюция Солнца сделает Землю непригодной для жизни:

Сначала у Солнца закончится водород, необходимый для ядерного синтеза.

После этого остановится термоядерный синтез, а гравитация возьмет верх.

Гелиевое ядро начнет сжиматься под действием силы притяжения, что приведет к повышению температуры.

Этот всплеск тепла повлечет резкое расширение внешнего плазменного слоя Солнца.

Солнце увеличится по крайней мере до размера орбиты Земли,

– говорит Рави Коппарапу, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Но еще на этапе, который будет предшествовать расширению, наша планета уже будет испытывать сильную жару (через 1,3 миллиарда лет). Океаны испарятся через 2 миллиарда лет. Атмосфера исчезнет вскоре после того. В это время яркость Солнца будет почти на 20% больше, чем сейчас. Некоторая микроскопическая жизнь может выжить до этого момента – например, экстремофилы, которые живут у гидротермальных источников на дне океана. Но не люди.

Со временем приливные силы солнечной гравитации измельчат Землю. Ее остатки будут летать в космосе, пока не будут полностью поглощены расширенным. Солнцем.