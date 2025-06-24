Украинцы тратят четверть дня на смартфоны: опрос Viber

Новое исследование, проведенное Rakuten Viber среди 40 тысяч респондентов, раскрывает, сколько времени мы посвящаем гаджетам и почему предпочитаем – текстовые сообщения или голосовые разговоры.

Команда Rakuten Viber провела анонимный онлайн-опрос в официальном канале Rakuten Viber Украина, привлекая около 40 тысяч участников, преимущественно в возрасте до 45 лет (ключевая группа – 34-45 лет), информирует 24 Канал.

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Результаты показали, что 38% украинцев тратят на телефоны 4-6 часов в день, что составляет почти четверть суток. Другие ответы распределились так:

31% проводят в гаджетах 2-4 часа,

еще 31% ограничиваются менее чем 2 часами, объясняя это занятостью другими делами.



Результаты опроса / Инфографика Viber

Кроме того, Viber поинтересовался, что выбирают украинцы для общения – чаты или звонки. Оказалось, что 63% отдают предпочтение звонкам:

52% любят звонить, хотя иногда вынуждены писать,

а 11% выбирают звонки бескомпромиссно.

Зато 27% предпочитают чаты, но иногда звонят при необходимости, а 10% считают звонки неудобными, решая все через текстовые сообщения.



Результаты опроса / Инфографика Viber

Последствия длительного пользования смартфоном

Длительное использование телефонов, как показал опрос Viber, стало нормой для многих украинцев, но это может иметь негативные последствия для здоровья и самочувствия.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и исследований, опубликованных в журналах, таких как Journal of Behavioral Addictions, чрезмерное время перед экраном связан с несколькими рисками:

Физические проблемы. Долгое сидение перед экраном может приводить к боли в шее и спине из-за неправильной осанки, а также к синдрому сухого глаза и напряжения зрения, известного как "цифровая усталость глаз". По информации от San Tan Eye Care, более 2-3 часов непрерывного использования гаджетов ежедневно значительно повышают эти риски.

Долгое сидение перед экраном может приводить к боли в шее и спине из-за неправильной осанки, а также к синдрому сухого глаза и напряжения зрения, известного как "цифровая усталость глаз". По информации от San Tan Eye Care, более 2-3 часов непрерывного использования гаджетов ежедневно значительно повышают эти риски. Психологические последствия. Длительное пребывание в телефоне, особенно в социальных сетях или мессенджерах, может вызвать стресс, тревожность и даже депрессию, как отмечается в исследованиях Frontiers. Постоянные уведомления и необходимость быть на связи вызывают ощущение перегрузки.

Длительное пребывание в телефоне, особенно в социальных сетях или мессенджерах, может вызвать стресс, тревожность и даже депрессию, как отмечается в исследованиях Frontiers. Постоянные уведомления и необходимость быть на связи вызывают ощущение перегрузки. Нарушение сна. Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, гормона сна, что приводит к бессоннице, по данным WebMD. Использование телефона перед сном, даже в течение 1-2 часов, может существенно ухудшить качество отдыха.

Синий свет от экранов подавляет выработку мелатонина, гормона сна, что приводит к бессоннице, по данным WebMD. Использование телефона перед сном, даже в течение 1-2 часов, может существенно ухудшить качество отдыха. Социальная изоляция. Хотя чаты и звонки помогают поддерживать связь, чрезмерная зависимость от гаджетов может уменьшать реальное взаимодействие с близкими, что влияет на эмоциональное состояние.

Эксперты рекомендуют ограничивать время перед экраном до 2-3 часов в день для нерабочих нужд, делать регулярные перерывы (правило 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на расстояние 20 футов (≈6 метров) в течение 20 секунд), а также избегать использования телефонов за час до сна. Такие меры помогут уменьшить негативное влияние на здоровье.