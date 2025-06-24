Команда Rakuten Viber провела анонімне онлайн-опитування в офіційному каналі Rakuten Viber Україна, залучивши близько 40 тисяч учасників, переважно віком до 45 років (ключова група – 34-45 років), інформує 24 Канал.

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Результати показали, що 38% українців витрачають на телефони 4-6 годин на день, що становить майже чверть доби. Інші відповіді розподілилися так:

31% проводять у гаджетах 2-4 години,

ще 31% обмежуються менш ніж 2 годинами, пояснюючи це зайнятістю іншими справами.



Результати опитування / Інфографіка Viber

Крім того, Viber поцікавився, що обирають українці для спілкування – чати чи дзвінки. Виявилося, що 63% віддають перевагу дзвінкам:

52% люблять телефонувати, хоча іноді змушені писати,

а 11% обирають дзвінки безкомпромісно.

Натомість 27% надають перевагу чатам, але іноді дзвонять за необхідності, а 10% вважають дзвінки незручними, вирішуючи все через текстові повідомлення.



Результати опитування / Інфографіка Viber

Наслідки тривалого користування смартфоном

Тривале використання телефонів, як показало опитування Viber, стало нормою для багатьох українців, але це може мати негативні наслідки для здоров’я та самопочуття.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та досліджень, опублікованих у журналах, таких як Journal of Behavioral Addictions, надмірний час перед екраном пов’язаний із кількома ризиками:

Фізичні проблеми. Довге сидіння перед екраном може призводити до болю в шиї та спині через неправильну поставу, а також до синдрому сухого ока та напруги зору, відомого як "цифрова втома очей". За інформацією від San Tan Eye Care, понад 2-3 години безперервного використання гаджетів щодня значно підвищують ці ризики.

Довге сидіння перед екраном може призводити до болю в шиї та спині через неправильну поставу, а також до синдрому сухого ока та напруги зору, відомого як "цифрова втома очей". За інформацією від San Tan Eye Care, понад 2-3 години безперервного використання гаджетів щодня значно підвищують ці ризики. Психологічні наслідки. Тривале перебування в телефоні, особливо в соціальних мережах чи месенджерах, може спричиняти стрес, тривожність і навіть депресію, як зазначається в дослідженнях Frontiers. Постійні сповіщення та необхідність бути на зв’язку викликають відчуття перевантаження.

Тривале перебування в телефоні, особливо в соціальних мережах чи месенджерах, може спричиняти стрес, тривожність і навіть депресію, як зазначається в дослідженнях Frontiers. Постійні сповіщення та необхідність бути на зв’язку викликають відчуття перевантаження. Порушення сну. Синє світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну, що призводить до безсоння, за даними WebMD. Використання телефону перед сном, навіть протягом 1-2 годин, може суттєво погіршити якість відпочинку.

Синє світло від екранів пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну, що призводить до безсоння, за даними WebMD. Використання телефону перед сном, навіть протягом 1-2 годин, може суттєво погіршити якість відпочинку. Соціальна ізоляція. Хоча чати та дзвінки допомагають підтримувати зв’язок, надмірна залежність від гаджетів може зменшувати реальну взаємодію з близькими, що впливає на емоційний стан.

Експерти рекомендують обмежувати час перед екраном до 2-3 годин на день для неробочих потреб, робити регулярні перерви (правило 20-20-20: кожні 20 хвилин дивитися на відстань 20 футів (≈6 метрів) протягом 20 секунд), а також уникати використання телефонів за годину до сну. Такі заходи допоможуть зменшити негативний вплив на здоров’я.