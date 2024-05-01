Скорость 6G достигла огромного показателя, обогнав 5G в 500 раз

Ученые до сих пор находятся в поисках технологии, которую мы окончательно назовем 6G, а потому тестируют различные варианты передачи данных, которые превосходили бы нынешние скорости. В рамках очередного такого эксперимента японцы впервые передали данные со скоростью 100 гигабит в секунду в высокочастотном диапазоне волн на расстояние 100 метров.

Очень быстро

Консорциум японских компаний создал первое в мире высокоскоростное беспроводное устройство 6G, способное передавать данные до 20 раз быстрее, чем самая быстрая теоретическая мощность 5G. Такая скорость передачи данных эквивалентна передаче пяти фильмов в формате HD за секунду беспроводным способом. Это также в 500 раз превышает нынешнюю среднюю скорость 5G в США.

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Результаты тестов показывают, что беспроводное устройство консорциума передавало данные со скоростью 100 гигабит в секунду в помещении в диапазоне 100 гигагерц, а на открытом воздухе в диапазоне 300 гигагерц (ниже инфракрасного в электромагнитном спектре). Испытания проводились на высоте 100 метров.

Запущенный в 2019 году, 5G является самым современным стандартом беспроводной связи и используется, например, почти во всех новых смартфонах. Средняя скорость 5G в США составляет примерно 204,9 мегабита в секунду, тогда как теоретическая максимальная скорость 5G составляет не менее 10 гигабит.

Но ученые не пытаются разгонять нынешнюю технологию, а уже работают над созданием шестого поколения этого стандарта, с инфраструктурой, которая должна быть внедрена к началу 2030-х годов, согласно данным Ассоциации "Глобальная система для мобильной связи".

В чем разница

Основные различия между 5G и 6G заключаются в частотных диапазонах электромагнитного спектра, в которых они работают. Работа в более высоких диапазонах, как правило, означает гораздо более высокие скорости.

Сигналы 5G обычно передаются в диапазонах до 6 ГГц и расширяются до диапазона около 40 ГГц — известного как "диапазон миллиметровых волн".

Ожидается, что 6G будет использовать более высокочастотные диапазоны, известные как "субТГц", которые находятся в диапазоне от 100 ГГц до 300 ГГц, по данным Nokia. Передача в этом диапазоне использует преимущество более высоких скоростей, но имеет недостаток — большие помехи от окружающей среды, из-за чего сигналы с большей вероятностью могут блокироваться, особенно в помещениях.

Если переход от 4G к 5G проложил путь к значительно большим объемам потребления медиа, то переход от 5G к 6G может привести к появлению новых технологий, таких как голографическая связь и более плавный опыт виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности.

Однако поскольку 6G полагается на гораздо более высокие частотные диапазоны, нам понадобится совершенно новая инфраструктура для передачи и усиления сигналов, а смартфоны или устройства виртуальной реальности будут нуждаться в 6G-антеннах.

В предыдущих тестах ученые достигали даже более высоких скоростей 6G, но на значительно меньших расстояниях. Например, другая команда ученых из Японии продемонстрировала мировые рекорды скорости 6G до 240 Гбит/с, но только на расстоянии 20 метров, опубликовав свои выводы 10 февраля в журнале IEICE Electronics Express.