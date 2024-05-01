Дуже швидко

Консорціум японських компаній створив перший у світі високошвидкісний бездротовий пристрій 6G, здатний передавати дані до 20 разів швидше, ніж найшвидша теоретична потужність 5G. Така швидкість передачі даних еквівалентна передачі п'яти фільмів у форматі HD за секунду бездротовим способом. Це також у 500 разів перевищує нинішню середню швидкість 5G у США.

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Результати тестів показують, що бездротовий пристрій консорціуму передавав дані зі швидкістю 100 гігабітів на секунду в приміщенні у діапазоні 100 гігагерців, а на відкритому повітрі в діапазоні 300 гігагерців (нижче інфрачервоного в електромагнітному спектрі). Випробування проводилися на висоті 100 метрів.

Запущений у 2019 році, 5G є найсучаснішим стандартом бездротового зв'язку і використовується, наприклад, майже у всіх нових смартфонах. Середня швидкість 5G у США становить приблизно 204,9 мегабіта на секунду, тоді як теоретична максимальна швидкість 5G становить щонайменше 10 гігабітів.

Але вчені не намагаються розганяти нинішню технологію, а вже працюють над створенням шостого покоління цього стандарту, з інфраструктурою, яка має бути впроваджена до початку 2030-х років, згідно з даними Асоціації "Глобальна система для мобільного зв'язку".

У чому різниця

Основні відмінності між 5G і 6G полягають у частотних діапазонах електромагнітного спектра, в яких вони працюють. Робота у вищих діапазонах, як правило, означає набагато вищі швидкості.

Сигнали 5G зазвичай передаються в діапазонах до 6 ГГц і розширюються до діапазону близько 40 ГГц — відомого як "діапазон міліметрових хвиль".

Очікується, що 6G буде використовувати більш високочастотні діапазони, відомі як "субТГц", які знаходяться в діапазоні від 100 ГГц до 300 ГГц, за даними Nokia. Передача в цьому діапазоні використовує перевагу більш високих швидкостей, але має недолік — більші перешкоди від навколишнього середовища, через що сигнали з більшою ймовірністю можуть блокуватися, особливо в приміщеннях.

Якщо перехід від 4G до 5G проклав шлях до значно більших обсягів споживання медіа, то перехід від 5G до 6G може призвести до появи нових технологій, таких як голографічний зв'язок і більш плавний досвід віртуальної реальності (VR) та змішаної реальності.

Однак, оскільки 6G покладається на набагато вищі частотні діапазони, нам знадобиться абсолютно нова інфраструктура для передачі і посилення сигналів, а смартфони або пристрої віртуальної реальності потребуватимуть 6G-антен.

У попередніх тестах вчені досягали навіть вищих швидкостей 6G, але на значно менших відстанях. Наприклад, інша команда вчених з Японії продемонструвала світові рекорди швидкості 6G до 240 Гбіт/с, але лише на відстані 20 метрів, опублікувавши свої висновки 10 лютого в журналі IEICE Electronics Express.