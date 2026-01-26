Рейтинг Steam показал самых быстрых интернет-провайдеров Украины

Украинский рынок интернет-доступа демонстрирует постепенные изменения даже в условиях войны и нестабильного энергоснабжения. Новые данные из Steam позволяют посмотреть на реальную пропускную способность сетей под высокой нагрузкой и увидеть, какие провайдеры справились лучше всего.

Какие провайдеры показали лучшие результаты?

Статистика сервиса Steam за последние 7 дней свидетельствует, что среди украинских интернет-провайдеров самую высокую среднюю скорость загрузки контента продемонстрировал "Ланет". Показатель компании составил 121 мегабит в секунду, что делает ее безоговорочным лидером по этому параметру, пишет издание "Межа".

Второе и третье места заняли "Триолан" с результатом 90,7 мегабит в секунду и Vodafone Украина с показателем 89,7 мегабит в секунду.

Почти вплотную к ним приблизился "Макснет", который показал 88,1 мегабит в секунду.

В десятку самых быстрых также вошли HomeNet, Киевстар, "Воля", "Укртелеком", "ЭксинТех" и спутниковый интернет Starlink, средняя скорость которого составила 57,9 мегабит в секунду.

Важно понимать, что Steam формирует эти данные на основе реальных данных о загрузке игр и обновлений со своих серверов. При этом провайдеры отсортированы не по скорости, а по общему объему переданного трафика. Часть компаний в списке отображается под названиями юридических лиц, а не коммерческих брендов, поэтому рейтинг не является универсальной оценкой качества интернета, но хорошо показывает реальную работу сетей под нагрузкой.

В глобальном масштабе Steam зафиксировал рекордные показатели:

Пиковая нагрузка в последнее время достигала 34,8 терабит в секунду.

Наибольшая доля трафика приходится на Азию, прежде всего на Китай, с показателем около 13,7 терабит в секунду.

Европа передавала до 11,8 терабит в секунду.

Северная Америка – примерно 11,2 терабитов в секунду.

Украинские пользователи за прошедшую неделю загрузили около 20,5 петабайтов данных, что составляет примерно 1,3% мирового трафика Steam. Средняя скорость загрузки в Украине при этом составила 71,5 мегабит за секунду. За год этот показатель почти не изменился, что аналитики связывают с последствиями массированных атак России на энергетическую инфраструктуру и перебоями с питанием сетей.

Данные от Speedtest

Отдельную картину дает Ookla со своим Speedtest Global Index. За декабрь 2025 года средняя скорость мобильного интернета в Украине составляла 46,19 мегабит в секунду, а фиксированного – 91,03 мегабит в секунду. По этим показателям страна заняла соответственно 79 и 82 места в мире, потеряв несколько позиций за год. Средние мировые значения остаются выше – 105,7 мегабит в секунду для мобильного и 118,6 мегабит в секунду для фиксированного доступа.

В городском рейтинге Speedtest фигурируют Киев и Харьков. Харьков показывает более высокую скорость мобильного интернета – 76 мегабит в секунду, тогда как Киев опережает его по фиксированному доступу с показателем 93,82 мегабит в секунду. В то же время оба города за год потеряли позиции в мировом рейтинге, что также связывают с нестабильной работой сетей из-за проблем с электроснабжением.