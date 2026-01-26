Які провайдери показали найкращі результати?

Статистика сервісу Steam за останні 7 днів свідчить, що серед українських інтернет-провайдерів найвищу середню швидкість завантаження контенту продемонстрував "Ланет". Показник компанії склав 121 мегабітів за секунду, що робить її беззаперечним лідером за цим параметром, пише видання "Межа".

Друге та третє місця посіли "Тріолан" із результатом 90,7 мегабітів за секунду та Vodafone Україна з показником 89,7 мегабітів за секунду.

Майже впритул до них наблизився "Макснет", який показав 88,1 мегабітів за секунду.

У десятку найшвидших також увійшли HomeNet, Київстар, "Воля", "Укртелеком", "ЕксінТех" та супутниковий інтернет Starlink, середня швидкість якого становила 57,9 мегабітів за секунду.

Важливо розуміти, що Steam формує ці дані на основі реальних даних про завантаження ігор та оновлень зі своїх серверів. При цьому провайдери впорядковані не за швидкістю, а за загальним обсягом переданого трафіку. Частина компаній у списку відображається під назвами юридичних осіб, а не комерційних брендів, тому рейтинг не є універсальною оцінкою якості інтернету, але добре показує реальну роботу мереж під навантаженням.

У глобальному масштабі Steam зафіксував рекордні показники:

Пікове навантаження останнім часом досягало 34,8 терабітів за секунду.

Найбільша частка трафіку припадає на Азію, передусім на Китай, із показником близько 13,7 терабітів за секунду.

Європа передавала до 11,8 терабітів за секунду.

Північна Америка – приблизно 11,2 терабітів за секунду.

Українські користувачі за минулий тиждень завантажили близько 20,5 петабайтів даних, що становить приблизно 1,3% світового трафіку Steam. Середня швидкість завантаження в Україні при цьому склала 71,5 мегабітів за секунду. За рік цей показник майже не змінився, що аналітики пов’язують із наслідками масованих атак росії на енергетичну інфраструктуру та перебоями з живленням мереж.

Дані від Speedtest

Окрему картину дає Ookla зі своїм Speedtest Global Index. За грудень 2025 року середня швидкість мобільного інтернету в Україні становила 46,19 мегабітів за секунду, а фіксованого – 91,03 мегабітів за секунду. За цими показниками країна посіла відповідно 79 та 82 місця у світі, втративши кілька позицій за рік. Середні світові значення залишаються вищими – 105,7 мегабітів за секунду для мобільного та 118,6 мегабітів за секунду для фіксованого доступу.

У міському рейтингу Speedtest фігурують Київ і Харків. Харків показує вищу швидкість мобільного інтернету – 76 мегабітів за секунду, тоді як Київ випереджає його за фіксованим доступом із показником 93,82 мегабітів за секунду. Водночас обидва міста за рік втратили позиції у світовому рейтингу, що також пов’язують із нестабільною роботою мереж через проблеми з електропостачанням.