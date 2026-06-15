Apple скрыла три новые функции iOS 27: они могут появиться позже

На конференции WWDC 2026 Apple представила немало новинок для своих операционных систем, однако часть разработок осталась за кадром. По данным инсайдеров, несколько функций уже работают во внутренних сборках компании.

После презентации iOS 27 на WWDC 2026 казалось, что Apple раскрыла все ключевые нововведения будущей операционной системы. Однако журналист Bloomberg Марк Гурман утверждает, что компания намеренно не показала как минимум три функции, которые уже работают во внутренних тестовых версиях программного обеспечения. Об этом пишет Mac rumors.

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Какие функции Apple пока не показала пользователям?

По его словам, все три возможности активны на устройствах сотрудников Apple и могут быть представлены публично позже — либо в одном из следующих обновлений, либо вместе с новыми моделями устройств.

Согласно информации Гурмана, пользователи получат возможность самостоятельно изменять расположение элементов управления в верхней части интерфейса. Фактически кнопки и параметры будут работать как виджеты, которые можно будет добавлять или убирать в зависимости от потребностей.

Среди доступных элементов могут быть:

вспышка;

экспозиция;

таймер;

настройка глубины резкости;

фотостили;

выбор разрешения снимков.

Инсайдер предполагает, что Apple могла отложить запуск функции до релиза iPhone 18 Pro, который, по слухам, получит самое значительное обновление камер за последние несколько лет.

Siri может научиться работать с различными ИИ-чатботами

Самым заметным отсутствием на WWDC стала система Extensions для Siri.

Эта функция позволит интегрировать в экосистему Apple сторонние ИИ-сервисы, а не ограничиваться только ChatGPT. В частности, новый механизм должен работать с Siri, Apple Intelligence, Writing Tools и Image Playground.

По данным Гурмана, поддержка Extensions уже присутствует в первой бета-версии iOS 27 для разработчиков. В системе даже есть скрытые настройки и отдельный раздел App Store, которые пока просто не активированы для пользователей.

По информации Bloomberg, компания обсуждала новый механизм интеграции с несколькими ведущими разработчиками искусственного интеллекта.

Среди них: OpenAI; Anthropic; Google.

Для подключения к Siri такие сервисы должны будут получить специальное разрешение от Apple. Сейчас пользователи бета-версий iOS 27 и macOS Golden Gate могут увидеть переключатель между Siri и ChatGPT. В будущем этот список может пополниться новыми чат-ботами и ИИ-помощниками.

Почему Apple не анонсировала эту функцию на WWDC?

Марк Гурман называет сразу несколько возможных причин.

Во-первых, слишком активная демонстрация совместимости со сторонними ИИ могла ослабить позицию Apple в спорах с европейскими регуляторами. Во-вторых, поддержка большого количества чат-ботов могла отвлечь внимание от собственных разработок компании и обновленной Siri.

Также не исключено, что Apple не захотела создавать дополнительные риски из-за юридических вопросов с OpenAI или еще больше усложнять коммуникацию по поводу использования сторонних моделей искусственного интеллекта.

Новый циферблат для Apple Watch тоже придется подождать

Еще одной функцией, которую ожидали увидеть на WWDC, стал новый циферблат для Apple Watch.

Ранее Гурман сообщал, что watchOS 27 получит новый вариант интерфейса, вдохновленный дизайном Modular Ultra, который сейчас доступен только владельцам Apple Watch Ultra.

Речь шла об упрощенной версии этого циферблата для более широкого круга моделей Apple Watch. Теперь журналист предполагает, что Apple решила приберечь новинку до осенней презентации новых часов.

Когда могут появиться скрытые функции?

Официально Apple не подтверждала существование ни одной из этих разработок. Однако тот факт, что отдельные элементы уже присутствуют в бета-версиях системы, свидетельствует о высокой степени готовности функций.

Скорее всего, компания использует поэтапный подход к запуску новинок. Это позволяет избежать перегрузки презентаций, а также привязать отдельные возможности к будущим моделям iPhone и Apple Watch.

Если информация Марка Гурмана подтвердится, пользователи экосистемы Apple могут получить значительно больше нововведений в iOS 27 и watchOS 27, чем было показано на WWDC 2026.