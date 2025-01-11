Таяние льда в Антарктиде может спровоцировать извержение 100 скрытых вулканов

Более 100 вулканов скрываются под замерзшей поверхностью Антарктиды. Таяние ледяного покрова может снова пробудить их.

Скрытая угроза

Под огромным ледниковым щитом Антарктиды может бушевать медленная петля климатической обратной связи. Континент, разделен с востока на запад Трансантарктическими горами, включает вулканические гиганты, такие как вулкан Эребус и его лавовое озеро. Но по меньшей мере 100 менее заметных вулканов также усеяли Антарктиду. Многие из них скопились вдоль западного побережья. Некоторые из этих вулканов возвышаются над поверхностью, а другие находятся на глубине нескольких километров под антарктическим ледниковым щитом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eos.org.

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Изменение климата вызывает таяние ледникового покрова, что приводит к повышению уровня мирового океана. Таяние также уменьшает вес горных пород, лежащих ниже, с более локальными последствиями. Уже доказано, что таяние ледникового покрова увеличивает вулканическую активность подледных вулканов в других частях земного шара.

Ученые провели 4 000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как потеря ледникового покрова влияет на погребенные вулканы Антарктиды, и обнаружили, что постепенное таяние может увеличить количество и размер подледных извержений.

Причина заключается в том, что такая разгрузка ледниковых щитов уменьшает давление на магматические камеры под поверхностью, заставляя сжатую магму расширяться. Это расширение увеличивает давление на стенки магматической камеры и может привести к извержению.

Некоторые магматические камеры также содержат большое количество летучих газов, которые обычно растворены в магме. Когда магма охлаждается и давление на нее снижается, эти газы вырываются из раствора, как из только что открытой плашки газированной воды, увеличивая давление в магматической камере. Это давление означает, что таяние льда может ускорить начало извержения подледного вулкана.

Извержения подледных вулканов могут быть незаметными на поверхности, но они будут иметь последствия для ледникового покрова. Тепло от этих извержений может ускорить таяние льда глубоко под поверхностью, запустив самоподдерживающийся цикл: извержение ослабляет ледяной покров, снижает давление, вызывает извержение, которое снова растапливает лед, еще больше снижает давление, вызывает новое извержение, которое в который раз плавит лед...

Авторы подчеркивают, что этот процесс является медленным и длится сотни лет. Но это означает, что теоретическая обратная связь может продолжаться даже тогда, когда, а точнее если, мир остановит антропогенное потепление. Ледяной покров Антарктиды был гораздо толще во время последнего ледникового периода, и не исключено, что тот же процесс разгрузки и расширения магмы и газа уже мог способствовать некоторым извержениям.