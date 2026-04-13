Инсайдеры намекают на новый цвет для iPhone 18 Pro

Слухи о новом цвете iPhone 18 Pro получили неожиданное подтверждение. Один из известных инсайдеров заявил, что Apple может выпустить смартфон в глубоком красном оттенке, но аргументация оказалась довольно необычной.

Марк Гурман сообщает, что Apple рассматривает новый вариант цвета для iPhone 18 Pro – глубокий красный, который описывают как crimson. По его словам, пока не понятно, заменит ли этот оттенок нынешний Cosmic Orange, или станет дополнительной опцией. Об этом пишет 9to5mac.

Действительно ли iPhone 18 Pro получит новый красный цвет?

Учитывая популярность оранжевого варианта, компания может оставить его в линейке. В то же время есть сомнения, предложит ли Apple сразу два похожих цвета, ведь они расположены близко на цветовом круге. По предварительным данным, именно красный сейчас тестируют как один из главных вариантов для новых моделей.

Ранее также ходили слухи о фиолетовом или даже коричневый iPhone, но теперь считается, что это могли быть лишь различные оттенки того же красного.

Новую волну обсуждений спровоцировал инсайдер Digital Chat Station. Он заявил, что вероятность появления такого цвета достаточно высока. Однако его аргумент выглядит косвенным: по его словам, один из флагманов Android уже тестирует подобный оттенок.

Это может означать, что конкуренты получили информацию о планах Apple и пытаются подготовить собственные модели с подобным дизайном, чтобы воспользоваться потенциальным трендом.

В то же время остается вопрос, действительно ли производители Android ориентируются на новые утечки, или просто реагируют на уже опубликованный ранее отчет Bloomberg. Если это второй вариант, то такая "поддержка" слухов не добавляет им особого веса.

Несмотря на это, практика показывает, что конкуренты часто подражают решения Apple – в том числе и цвета корпуса. Так было и с Cosmic Orange, который впоследствии появился у других брендов.

Кроме того, некоторые производители пытаются выпустить подобные решения даже раньше Apple, как только появляется информация о будущих новинках.

В итоге, хотя новое подтверждение выглядит косвенным, сама идея нового яркого цвета для Pro-линейки выглядит логичной. Успех предыдущих экспериментов показал, что нестандартные цвета могут хорошо продаваться и стать частью стратегии компании.