Ваш телевизор шпионит за вами, но вы можете это прекратить

Ваш Smart TV может знать о вас гораздо больше, чем вы себе представляете. Технология автоматического распознавания контента (ACR) позволяет устройству анализировать все, что вы смотрите, чтобы затем продавать эти данные рекламодателям. К счастью, это "шпионство" можно прекратить, изменив настройки.

Как работает "цифровое ухо" вашего телевизора

Технология ACR (Automated Content Recognition) присутствует на всех основных платформах умных телевизоров и, как правило, включена по умолчанию в новых моделях. В отличие от стриминговых сервисов, таких как Netflix или Tubi, которые отслеживают ваши предпочтения только внутри своих приложений, ACR работает на уровне всей системы. Она создает уникальные цифровые отпечатки аудио- и видеосигнала, сравнивая их с огромной базой данных для идентификации контента, пишет 24 Канал.

Это означает, что телевизор идентифицирует контент независимо от источника: будь то телеканал, игровая консоль или даже просмотр фильмов в автономном режиме, которые вы где-то скачали или сняли самостоятельно. Даже если вы решите пересмотреть старую коллекцию фильмов на дисках или запустить видео со своей свадьбы, система попытается распознать запись по характерным звукам или кадрам.

Инструкция по отключению слежения для разных брендов

Названия функций ACR различаются в зависимости от производителя, а сами настройки часто спрятаны глубоко в меню. Вот как найти их на самых популярных устройствах:

Samsung: В новых моделях перейдите в "Настройки", выберите "Все настройки", затем "Общие и конфиденциальность" – "Условия и конфиденциальность". Здесь нужно отключить "Службы информации о просмотрах" и "Рекламу на основе интересов".

LG: Компания называет эту функцию Live Plus. Чтобы отключить ее, найдите в меню "Настройки" раздел "Общие", перейдите в "Система", затем в "Дополнительные настройки" и отключите пункт "Live Plus".

Sony: В разделе "Настройки" выберите "Начальные настройки", где найдите "Интерактивные настройки телевизора" (или Samba Interactive TV) и установите значение "Выключено".

Amazon Fire TV: Зайдите в "Настройки" – "Настройки" (Preferences) – "Настройки конфиденциальности". Отключите пункт "Автоматическое распознавание контента", а также сбор данных об использовании устройства и приложений.

Roku: Перейдите в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Smart TV Experience" и снимите флажок с пункта "Использовать информацию для входов телевизора".

Несмотря на то, что производители уверяют в анонимности и безопасности собранных данных, ACR остается инвазивной технологией. Помимо отключения отслеживания на телевизоре, специалисты рекомендуют использовать VPN для других домашних устройств, чтобы обеспечить комплексную защиту вашей цифровой жизни.