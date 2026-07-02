Исследование связывает снижение рождаемости в США с iPhone

С 2007 года уровень рождаемости в Соединенных Штатах демонстрирует стабильное снижение, которое эксперты долгое время не могли объяснить исключительно экономическими или социальными факторами. Новая научная работа предлагает неожиданный ответ, указывая на революционный гаджет, изменивший способ общения миллионов людей.

Как смартфон мог повлиять на снижение рождаемости?

Общий коэффициент фертильности в США упал на 22% с 2007 года. Это длительное снижение невозможно полностью объяснить только экономическими условиями, стоимостью жилья или уходом за детьми. Исследователи из Национального бюро экономических исследований (NBER) Кейтлин Майерс и Иезекииль Хупер решили проверить другую гипотезу: не стал ли причиной демографического спада оригинальный iPhone (или iPhone 2G), представленный 9 января 2007 года. Работа ученых, о которой пишет издание Macworld, указывает на прямую корреляцию между появлением первого iPhone и резким падением рождаемости.

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Чтобы изолировать влияние конкретного устройства, ученые воспользовались уникальной ситуацией, сложившейся на рынке США. С момента выхода iPhone в 2007 году и до начала 2011 года компания AT&T оставалась эксклюзивным оператором для этого гаджета. Исследователи сравнили динамику рождаемости в округах с высоким уровнем покрытия сети 3G от AT&T и в регионах, где доминировали конкуренты, например, Verizon. Результаты оказались впечатляющими: в тех местах, где смартфоны Apple распространялись быстрее, рождаемость падала значительно стремительнее.

Мы не утверждаем, что iPhone является единственной причиной спада после 2007 года. Но в период с 2008 по 2011 год наши оценки свидетельствуют о том, что появление современного смартфона сыграло значительную роль в сокращении числа рождений в США,

– прокомментировали авторы исследования Кейтлин Майерс и Иезекииль Хупер в своем отчете для Национального бюро экономических исследований.

Тень экрана над личной жизнью

Наибольшее влияние смартфоны оказали на молодежь. По данным ученых, доступ к iPhone снизил количество рождений среди девушек в возрасте до 19 лет на 4,5–8 процентов, а в возрастной группе 20–24 года – на 3,2–6,6 процентов.

Подобные тенденции наблюдались и среди женщин старшего возраста, хотя и в меньших масштабах. В целом исследователи пришли к выводу, что распространение смартфонов объясняет от 33 до 52 процентов общего падения рождаемости среди американок.

Как это объяснить?

Этот феномен имеет вполне логическую поведенческую основу. Смартфоны изменили то, как люди проводят свое время. Национальные опросы показывают, что поколение, чья юность совпала с распространением гаджетов, тратит гораздо меньше времени на личные встречи, свидания и физическую близость. Зато возросло количество времени, проводимого наедине с экраном, и популярность потребления порнографии, которая становится цифровым заменителем реальных отношений. Как отмечает издание 9to5Mac, частота половых актов среди молодых людей значительно снизилась именно в период цифровой революции.

Несмотря на убедительные цифры, некоторые аналитики призывают к осторожности в выводах. Например, Бен Лавджой из 9to5Mac отмечает, что владельцы iPhone в первые годы после выпуска принадлежали к демографическим группам с более высоким уровнем образования и доходов. А эти слои населения традиционно склонны к планированию семьи и рождению меньшего количества детей.

Таким образом, успех смартфона мог быть не причиной, а лишь симптомом глобальных социальных изменений и урбанизации. Однако ученые из NBER подчеркивают, что даже с учетом этих факторов "эффект iPhone" остается статистически значимым, бросая вызов традиционным методам поддержки рождаемости.