Аргументы против: 7 причин, почему вам не стоит покупать складной смартфон

Смартфоны с гибкими экранами выпускаются уже много лет. Ожидалось, что они перевернут рынок и станут популярными настолько, что, возможно, даже вытеснят более традиционный формфактор моноблока. Однако этого не произошло по очень многим причинам. Если вы задумываетесь над покупкой именно такого устройства в 2025 году, то вот несколько аргументов, которые, возможно, помогут вам принять решение.

Долговечность все еще вызывает беспокойство

Самой очевидной проблемой складных телефонов является их долговечность. Складные дисплеи изготавливаются из ультратонкого стекла или пластика, которые по своей природе более хрупкие, чем стекло, которое используется в обычных смартфонах. Царапины и вмятины здесь могут появиться гораздо раньше, чем вы ожидаете, даже при условии осторожного обращения с телефоном. Случайные падения или влияние повседневной пыли и мусора также могут нанести значительный ущерб сложному дисплею, пишет 24 Канал.

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Не стоит забывать и о шарнирах, основу любой сложной конструкции. Со временем механизм может расшатываться или становиться жестким, влияя на плавность сборки. Для людей, которые живут в запыленной или влажной среде, деградация шарниров может ускориться, и вы останетесь с дорогим устройством, которое больше не будет ощущаться как премиум-класс.

Для большинства людей смартфоны — это долгосрочная инвестиция. Все мы ожидаем, что они прослужат три, четыре или даже пять лет. Но этот тип устройств показал себя не очень хорошо в этом плане. Сочетание хрупких экранов, сложных шарниров и ограниченной ремонтопригодности ставит под сомнение их физическую долговечность.

Расходы на ремонт — еще один фактор, который следует учитывать. Если вы разбили внутренний дисплей или повредили шарнир, счет за ремонт может быть астрономическим. Например, замена основного экрана на Galaxy Z Fold 6 стоит 429 долларов. За такую цену можно получить приличный телефон среднего класса.

Цена против практичности

Складные смартфоны стоят дорого. Будь то серия Galaxy Z Fold от Samsung, или Huawei Mate X или любое другое складное устройство на рынке, вы часто видите ценник, который вдвое, а то и втрое превышает цену обычного смартфона. За ту же цену вы могли бы купить флагманское устройство высокого класса и еще иметь достаточно средств на телефон или планшет среднего класса.

Такая высокая цена не была бы проблемой, если бы сложные устройства предлагали непревзойденную полезность, но это не так. Хотя больший экран может показаться мечтой для тех, кто стремится к большей производительности, все же большинство программ до сих пор не оптимизированы для использования на раскладных экранах. Разработчики Android только недавно начали оптимизировать приложения для больших складных экранов, и даже тогда они могут работать не очень хорошо.

Многие программы или плохо масштабируются, или не используют все преимущества уникального формфактора. Отсутствие оптимизации становится особенно неприятной, когда вы пытаетесь использовать несколько приложений одновременно, что должно было бы быть основным преимуществом складного устройства. Многозадачность на складных устройствах часто кажется неуклюжей и непоследовательной по сравнению с использованием ноутбука или планшета.

Если вы не тот человек, который глубоко заинтересован в конкретном случае использования, цену таких смартфонов очень трудно оправдать.

Но, пожалуй, самым большим минусом является то, что каждое такое устройство все еще имеет заметную складку в месте сгибания смартфона, там где мягкий экран вынужден сжиматься. Производители пытаются ее минимизировать, сделать невидимой, но пока на 100% это не удалось сделать никому. Компания Apple, по слухам, достигла ощутимого прогресса в этом, но ее складной iPhone, как ожидается, выйдет не раньше 2026 года.



Google Pixel Fold / Фото Google

Компромиссы по времени автономной работы

Хотя складные устройства пытаются сравниться по времени автономной работы с традиционными смартфонами, сделать это очень трудно. Как правило, в таких устройствах три экрана, что негативно сказывается на объемах потребления энергии. Кроме того, сам формфактор "крадет" немного места на шарнир, тогда как в обычных смартфонах, это место можно занять дополнительным объемом батареи.

Хотя производители пытаются смягчить эту проблему с помощью оптимизации и установки двух аккумуляторов, реальное использование часто не оправдывает ожиданий. Если вам нужен целый день работы аккумулятора, складное устройство может не справиться с этой задачей.

Ограниченный выбор аксессуаров и чехлов

Еще одним недостатком складных смартфонов является почти полное отсутствие сторонних аксессуаров. В то время как обычные смартфоны имеют множество чехлов, защитных пленок и других дополнительных аксессуаров, складные смартфоны имеют меньше этих возможностей.

Даже когда чехлы доступны, они часто громоздкие. Мало того, что сам смартфон в сложенном виде может чувствовать как кирпич, чехол еще больше ухудшает это ощущение. К тому же они значительно дороже, чем чехлы для обычных смартфонов-моноблоков.



Samsung Galaxy Flip / Фото Samsung

Существуют лучшие альтернативы

Если вас соблазнила идея сложного смартфона, который может превращаться в планшет с большим экраном, то стоит рассмотреть другие варианты. Планшеты, такие как iPad или Samsung Galaxy Tab, предлагают большие дисплеи, длительное время автономной работы и широкий выбор оптимизированных приложений. И все это за меньшую цену.

Если вам нужна многозадачность, стандартный смартфон в паре с ноутбуком или планшетом часто обеспечивает более бесперебойную и эффективную работу.

Рынок складных устройств все еще развивается

Складные смартфоны — это захватывающий взгляд в будущее смартфонов, но они все еще находятся в процессе разработки. Фактически владельцы таких устройств до сих пор являются тестовой группой, которая испытывает технологию на ее начальном этапе существования. Производители постоянно совершенствуют дизайн, устраняют недостатки и экспериментируют с новыми функциями. Но это все еще не тот вариант, когда то или иное устройство уже стало окончательным.

Хотя все нынешние достижения являются многообещающими, они также означают, что сегодняшние складные смартфоны могут устареть гораздо быстрее, чем обычные смартфоны. Если вы хотите приобрести складной смартфон, возможно, есть смысл подождать, пока технология не станет более совершенной.

Для кого на самом деле предназначены складные устройства

В конце концов, складные устройства предназначены не для всех. Они ориентированы на узкую аудиторию — энтузиастов, которые готовы платить больше за современный дизайн и идею, а также не против смириться с некоторыми недостатками. Однако рядовому потребителю их трудно рекомендовать из-за многочисленных компромиссов.