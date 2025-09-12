В 2025 году смартфоны со 128 гигабайтами памяти выглядят устаревшими. Apple с iPhone 17 перешла на стартовые 256 гигабайт без повышения цены, тогда как Samsung и Google до сих пор предлагают модели с меньшими объемами. Рост веса фото, видео, игр и системных файлов делает базовый объем критически важным.

Прошло девять месяцев от начала 2025 года, а большинство крупных производителей смартфонов до сих пор продают базовые модели с 128 гигабайтами памяти. Apple с iPhone 17 решила эту проблему – теперь все смартфоны серии стартуют с 256 гигабайт, и при этом цена не выросла. На фоне этого странно выглядит то, что Google Pixel 10 Pro или Samsung Galaxy S25 до сих пор имеют конфигурацию на 128 гигабайт. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Digitaltrends.

Почему 128 гигабайт больше не хватает?

В современных смартфонах хранилище заполняется гораздо быстрее. В результате даже резервное копирование становится невозможным из-за недостатка места. Основная причина – увеличение размера файлов. Современные камеры снимают в 4K и даже 8K, поэтому фото и видео занимают значительно больше пространства. Добавьте сюда мобильные игры вроде Call of Duty Mobile или PUBG Mobile, которые весят почти по 4 гигабайта , и станет понятно, почему 128 гигабайт больше не спасают. Операционная система тоже забирает свое: около 20% пространства уходит под iOS и системные данные еще до того, как пользователь начнет устанавливать приложения.

Если бы память использовалась лишь для фото и видео, 128 гигабайтов могло бы хватить. Но в реальности этот объем делится между сообщениями, файлами, играми и десятками приложений.

Интересный факт! По данным опросов, средний пользователь имеет более 80 приложений на телефоне.

Многие из них весят гигабайты – TikTok более 2 гигабайт, Facebook около 1,6 гигабайта, мессенджеры и подкаст-сервисы тоже "съедают" значительную часть хранилища.

Облачные сервисы решают проблему лишь частично. Они зависят от скорости интернета, уступают в быстродействии и безопасности, а главное – приложения все равно приходится хранить локально.

Китайские бренды вроде Huawei и Oppo уже давно предлагают минимум 256 гигабайт, а иногда и 512 гигабайт по более привлекательной цене, чем Samsung или Google. OnePlus тоже одним из первых перешел на увеличенный базовый объем. Теперь и Apple сделала этот шаг, и западным компаниям придется подтягиваться. Хотя и сама Apple оставила исключения – некоторые модели iPad все еще доступны с 128 гигабайтами.

Напомним, что 9 сентября Apple представила новые iPhone. Официальные продажи телефонов стартуют 19 сентября, в Украине ожидается их появление до конца октября. Цены в Украине пока неизвестны, но будут выше, чем в США. Такая разница в стоимости объясняется несколькими факторами. К американской цене добавляется 20% НДС и пошлины, а также расходы на логистику и сертификацию устройств в Украине. Также стоит учитывать, что цена может быть приблизительной и ожидаемо изменится на момент появления новых iPhone в Украине.