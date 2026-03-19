Забудьте о ежедневной зарядке: эти смартфоны работают по несколько дней подряд

Китайские бренды активно внедряют новую технологию, которая позволяет устанавливать значительно большие батареи без увеличения толщины корпуса. Кремний-углеродные аккумуляторы постепенно выходят из категории экспериментов и становятся реальностью в смартфонах. Некоторые Android-модели уже получили аккумуляторы на 6 – 10 тысяч мА-ч и работают по несколько дней.

Технология кремний-углеродных батарей впервые получила коммерческое применение в 2023 году, когда компания Honor показала флагман с таким аккумулятором. Его энергоемкость была примерно на 12,8% выше традиционных литий-ионных решений. Несмотря на это, глобальные игроки вроде Apple, Samsung или Google пока не спешат с переходом – частично из-за рисков долговечности, ведь кремний меняет объем во время циклов зарядки, рассказывает 24 Канал.

Впрочем, китайские производители продолжают развивать технологию. Современные кремний-углеродные аккумуляторы позволяют увеличивать емкость батарей без утолщения смартфонов, что особенно важно для ультратонких складных моделей. В некоторых устройствах уже используются батареи свыше 7000 мА-ч.

Какие смартфоны работают дольше одного дня?

OnePlus 15 / Фото IGN

OnePlus 15 стал одним из самых заметных примеров. Смартфон получил батарею Silicon NanoStack на 7300 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводно. Производитель заявляет до 31 часа воспроизведения видео, а в тестах устройство работало до двух дней без подзарядки, пишет TechRadar.

Кроме большой батареи, это полноценный флагман с AMOLED-экраном 6,78 дюйма, частотой 165 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и тройной камерой на 50 Мп.

Motorola Razr Fold / Фото TechRadar

Первый складной смартфон книжного формата от Motorola – Razr Fold – также получил кремний-углеродную батарею. Ее емкость составляет 6000 мА-ч, а скорость зарядки - 80 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной связи.

Через тонкий корпус (4,7 мм в разложенном виде) аккумулятор, вероятно, состоит из двух частей. Компания обещает по меньшей мере полный день автономной работы. Смартфон имеет 8,1-дюймовый складной дисплей, внешний экран 6,6 дюйма, чип Snapdragon 8 Gen 5 и до 1 ТБ памяти.

Realme P4 Power / Фото Realme

Среди среднего класса выделяется Realme P4 Power, который получил рекордную батарею на 10 001 мА-ч. По словам производителя, третье поколение кремний-углеродной технологии позволило достичь такой емкости при толщине корпуса 9,08 мм и весе 219 г.

Смартфон может работать более 32 часов во время просмотра YouTube или до трех дней в обычном режиме. Также заявлено до 1650 циклов зарядки до снижения емкости ниже 80%. Модель оснащена OLED-экраном 6,8 дюйма с частотой 144 Гц и процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultra.

Xiaomi 17 Ultra / Фото Xiaomi

Флагман Xiaomi 17 Ultra предлагает батарею Surge на 6000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Смартфон также может работать как павербанк. Производитель обещает до полутора дней автономности и около 1600 циклов зарядки до заметной деградации.

Устройство имеет большой 6,9-дюймовый дисплей, топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 1 ТБ памяти и камеру с 200-мегапиксельным перископным модулем.

Honor Magic V6 / Фото CNET

Еще одним интересным примером является ультратонкий складной Honor Magic V6. Китайская версия получила батарею на 7150 мА-ч с содержанием кремния 32%, тогда как глобальная будет иметь аккумулятор на 6660 мА-ч с 25% кремния.

Энергоемкость батареи составляет 921 Вт-ч/л. Смартфон поддерживает зарядку 80 Вт по кабелю и 66 Вт беспроводно, а также оснащен двумя OLED-экранами с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, рассказывает в своем обзоре CNET.

В целом кремний-углеродные батареи уже демонстрируют значительный потенциал. Они позволяют создавать смартфоны с автономностью на несколько дней или сложные модели с большой батареей. Хотя такие устройства пока не массово представлены на рынке, их можно приобрести в Китае или Европе или импортировать международные версии.