Американцы перепродают смартфоны с TikTok за тысячи долларов после удаления приложения

После временной блокировки TikTok в США пользователи начали продавать смартфоны с уже установленным приложением по завышенным ценам на платформе eBay. Стоимость таких устройств достигает десятков тысяч долларов.

На прошлой неделе сервис TikTok временно прекратил работу в США для соблюдения нового законодательства. Хотя президент Дональд Трамп отложил блокировку на 75 дней, приложения TikTok были удалены из Google Play и Apple App Store и до сих пор не вернулись в магазины цифрового контента, сообщает 24 Канал.

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В связи с этим на eBay появились объявления о продаже подержанных смартфонов Apple и Samsung с установленным TikTok по значительно завышенным ценам.

Большинство объявлений на eBay предлагают смартфоны с TikTok по цене от 2 000 до 5 000 долларов, однако некоторые предложения достигли невероятного ценника в 50000 долларов. Впрочем сомнительно, что кто-то согласится платить такую сумму только за возможность использовать TikTok.



iPhone с установленным TikTok / Скриншот 24 Канала с eBay

Сейчас пользователи TikTok в США, которые случайно удалили приложение или приобрели новый смартфон, не могут загрузить TikTok из официальных источников.

Это создает серьезные проблемы для блогеров, маркетологов и менеджеров соцсетей, что заставляет их искать альтернативные способы получить доступ к платформе. Этим воспользовались некоторые пользователи eBay, которые выставили на продажу смартфоны с предустановленным приложением.

Согласно поисковым запросам на eBay, доступно более 9 тысяч объявлений с подержанными смартфонами, которые содержат программу TikTok. В основном владельцы устройств просто выходят из своих аккаунтов без полного сброса настроек.

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Трудно оценить реальный спрос на такие устройства, но завершенные аукционы часто имеют отметку "лучшее предложение принято", что свидетельствует о возможных переговорах по снижению цены. Самые дорогие смартфоны, как правило, выставляются повторно после отсутствия покупателей, тогда как устройства по рыночной цене находят своих владельцев значительно быстрее.