В Украине возобновлена услуга переноса номера мобильного оператора

Работа услуги по смене мобильного оператора с сохранением номера возобновлена. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК), сообщила о восстановлении базы данных перенесенных номеров с 23 декабря 2024 года. Система работает в штатном режиме.

Сбой в работе произошел 20 декабря из-за необходимости расширения мощностей системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление НКЭК.

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Что произошло?

Причиной стали почти 3,5-кратное увеличение количества заявок на перенос номеров и образование очередей на уровне технологических процессов. После обновления база смогла обрабатывать больший объем заявок.

По информации Украинского государственного центра радиосвязи (УГЦР), по состоянию на 18:00 23 декабря 2024 года было обработано 25 450 заявок, из которых перенесено 1 849 номеров.

Операторы поднимают цены на тарифы

Массовый спрос на смену мобильного оператора связан с повышением стоимости услуг. В декабре "Киевстар" значительно повысил цены на свои тарифы, что вызвало волну возмущения среди пользователей. Vodafone также анонсировал повышение тарифов, но впоследствии приостановил решение.