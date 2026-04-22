В NASA впервые прокомментировали серию таинственных смертей и исчезновений своих ученых

Администрация Дональда Трампа начала федеральное расследование серии загадочных смертей и исчезновений американских ученых, что уже вызвало волну слухов –от деятельности спецслужб до более экзотических версий с НЛО.

Об этом пишет Fox News.

Что о расследовании говорят в NASA?

Речь идет о по меньшей мере одиннадцати специалистах, большинство из которых работали в сферах с высоким уровнем секретности, в частности в космических и ядерных программах. К делу приобщена и NASA, которая впервые публично прокомментировала потерю своих сотрудников.

Представительница агентства Бетани Стивенс заявила, что NASA сотрудничает с правоохранительными органами и пока не видит признаков прямой угрозы, но обещает максимальную прозрачность в ходе расследования.

В то же время председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер выразил серьезное беспокойство, предположив, что за этими событиями может стоять организованный преступный умысел. По его словам, все ученые работали в стратегически важных направлениях – от ядерной безопасности и космических миссий до передовых военных технологий.

Особое внимание следователи уделяют сотрудникам Лаборатории реактивного движения. В частности, 60-летняя инженер Моника Хасинто Реза исчезла летом 2025 года во время туристического похода в округе Лос-Анджелес.

Также сообщается о смерти еще двух специалистов этого учреждения: старшего радиоинженера Фрэнка Майвальда в 2024 году и ученого Майкла Дэвида Гикса в 2023-м, который занимался исследованием комет и проектами планетарной защиты. Официальные причины их смерти не обнародованы, а следствие пока не установило прямой связи между этими случаями, кроме общего места работы.

