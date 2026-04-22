Про це пише Fox News.
Що про розслідування кажуть у NASA?
Йдеться про щонайменше одинадцять фахівців, більшість із яких працювали у сферах із високим рівнем секретності, зокрема в космічних і ядерних програмах. До справи долучена й NASA, яка вперше публічно прокоментувала втрату своїх співробітників.
Представниця агентства Бетані Стівенс заявила, що NASA співпрацює з правоохоронними органами та наразі не бачить ознак прямої загрози, але обіцяє максимальну прозорість під час розслідування.
Водночас голова комітету з нагляду Палати представників Джеймс Комер висловив серйозне занепокоєння, припустивши, що за цими подіями може стояти організований злочинний намір. За його словами, всі науковці працювали у стратегічно важливих напрямах – від ядерної безпеки та космічних місій до передових військових технологій.
Окрему увагу слідчі приділяють співробітникам Лабораторії реактивного руху. Зокрема, 60-річна інженерка Моніка Хасінто Реза зникла влітку 2025 року під час туристичного походу в окрузі Лос-Анджелес.
Також повідомляється про смерть ще двох фахівців цієї установи: старшого радіоінженера Френка Майвальда у 2024 році та науковця Майкла Девіда Гікса у 2023-му, який займався дослідженням комет і проєктами планетарного захисту. Офіційні причини їхньої смерті не оприлюднені, а слідство поки не встановило прямого зв’язку між цими випадками, окрім спільного місця роботи.
У США вбили вже одинадцяту вчену
Адміністрація Трампа порушила мовчання щодо серії смертей та зникнень науковців, які мали доступ до найважливіших державних таємниць. Речниця Білого дому Каролін Левітт під час брифінгу зазначила, що уряд ще не має остаточних відповідей, проте планує звернутися до відповідних відомств.
Як ми писали раніше, центральною фігурою в цьому ланцюжку став 68-річний генерал у відставці Вільям Ніл Маккасланд, який зник 27 лютого. Він колишній керівник Дослідницької лабораторії ВПС США, якого вважають ключовим хранителем таємниць про ядерну зброю та непізнані літаючі об'єкти.
Інженерка NASA Моніка Хасінто Реза зникла під час походу в Каліфорнії у червні 2025 року. Вона працювала над створенням надміцного сплаву Mondaloy для ракетних двигунів.