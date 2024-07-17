Просто смешно: это самые нелепые примеры партнерств производителей машин с другими компаниями

Объединения автопроизводителей и компаний, которые не производят автомобили, иногда могут быть настолько лишенными смысла, что это партнерство буквально вызывает смех. Вот пять таких случаев.

Компания Jeep и все на свете

Под брендом Jeep выходит куча разнообразного товара. И нет, это все выпускает не сама компания, а ее партнеры, которые пользуются торговой маркой. С соответствующим логотипом можно встретить коллекции одежды, часов, рюкзаков и прочего.

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Но наиболее загадочная логическая связь, которую предлагает производитель внедорожников, прослеживается в детских колясках. Так, под брендом Jeep выпускают даже коляски для детей.



Детская коляска под брендом Jeep / Фото Jeep

BMW и скейтборды

В 2001 году компания BMW решила, что хочет приобщиться к другим средствам мобильности. Но вместо того, чтобы начать работу над такими вещами, как электромобили, автономные автомобили или хотя бы электрические велосипеды или самокаты, руководители бренда решили, что они хотят... скейтборд.

Так появился Street Carver. Его разрабатывали так, чтобы пользователи могли "почувствовать острые ощущения от серфинга или сноубординга", но там, где есть асфальт. Он имел причудливую систему рулевого управления, а также такие элементы безопасности, как резиновые ленты по бокам для предотвращения скольжения и индикаторы износа на колесах, чтобы владельцы знали, когда их нужно заменить.

Street Carver под брендом BMW выпускали в 2001-2004 годах, продавая их по 500 долларов за штуку.



Скейтборд от BMW / Фото BMW

American Motors и Gucci

В 1973 году компания AMC сотрудничала с Gucci. В результате этого партнерства было выпущено 4800 фургонов Hornet X Sportabout Wagons, которые получили специальную отделку от одного из самых известных брендов моды.

Снаружи фургон был окрашен в зеленый цвет с белыми боковыми полосами. То же самое и внутри: передние сиденья и дверные панели были покрыты бежевым, зеленым и красным винилом, а вишенкой на торте был хедлайнер с логотипом в виде двойной буквы G.



Hornet X Sportabout Wagons в дизайне от Gucci / Фото Bring A Trailer

Bugatti и онлайн-игра

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Black Desert Online – это ролевая онлайн-игра в жанре фэнтези. Неясно, кому пришло в голову объединить ее с машинами Bugatti, но именно произошло в 2021 году.

Это партнерство предусматривало два игровых предмета в стиле автомобилей Bugatti: броню для лошади и доспехи для персонажа с логотипом автопроизводителя на них. Разработчики тогда даже заявляли, что кожаные элементы одежды и доспехов были вдохновлены Bugatti Chiron.

Коллаборация Black Desert Online и Bugatti: видео

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Isuzu и Железный человек

Нет, речь идет не о том самом Железном человеке из киновселенной Marvel. На рубеже веков Isuzu стала партнером и спонсором триатлона Ironman Triathlon.

– это олимпийский вид спорта, который включает в себя три составляющие: плавание, езду на велосипеде и бег.

Параллельно с этим компания создала лимитированную версию своего внедорожника VehiCROSS SUV. Было изготовлено всего 1 000 экземпляров Ironman Edition. Но кроме значка "Ironman" на задней двери и в салоне, ничего особенного в нем не было.



1999 Isuzu VehiCROSS Ironman Edition / Фото Isuzu

Конечно, это далеко не полный список, и здесь мы не упоминали здесь компанию Tesla, которая имеет интересную привычку выпускать под своим брендом свистки, духи, алкоголь и даже кошачьи кровати. Но все это она делает сама, а не в партнерстве с другими компаниями.