Следующее поколение процессоров Snapdragon обошло новейшие чипы Apple в первом же тесте

Компании Apple следует начинать волноваться. Когда она выпустила свои процессоры М1, конкуренты запаниковали – эти чипы превосходили все их разработки. Такой же успех ждал и М2. Однако теперь позади может остаться и сама Apple.

Apple A16 или М2 вышли осенью 2022 года и будут оставаться актуальными до следующего сентября, когда, вероятно, мир увидит третье поколение фирменных процессоров. В нем "яблочная" компания должна внедрить много улучшений, если хочет сохранить первенство. Ибо на пятки ей уже наступает Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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Что известно

Snapdragon 8 Gen 3 пока существует только в виде инженерных образцов, но уже сейчас показывает лучшие результаты. Тестировали будущий чип в Geekbench 5 – специальном программном обеспечении для оценки мощностей смартфонов.

Результат однопоточного теста – 1930 баллов.

Многопоточного – 6236 баллов.

Для сравнения, результат A16 Bionic –, а Snapdragon 8 Gen 2 –соответственно.

Помимо повышения мощности, Gen 3 обещает потреблять на 20 процентов меньше энергии, чем предыдущее поколение.

Еще раз отметим, что это только предварительные результаты, ведь чип пока находится в активной разработке, поэтому производитель еще может внести изменения, разогнав технологию до еще лучших показателей.

Точная дата его выхода на рынок неизвестна, но традиционно это происходит во второй половине года. Однако не стоит забывать и то, что М3 должен выйти раньше, чем Gen 3, а его характеристики неизвестны и вряд ли будут раскрыты до сентябрьской презентации. Поэтому у Apple есть все шансы превзойти даже такие показатели.